El Rayo Vallecano no se deja vencer ante el Real Madrid

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo, le tiene tomada la medida al Real Madrid, al que ha recibido como técnico en tres ocasiones en Vallecas y frente al que nunca ha perdido como local con un saldo de tres empates.

El técnico navarro se estrenó como entrenador del Rayo Vallecano, tras la destitución de Francisco Rodríguez, el 18 de febrero de 2024. Su debut en Primera lo vivió frente al Real Madrid y el examen lo aprobó con nota ya que cortó la racha negativa de cinco partidos sin ganar que vivía el equipo franjirrojo con un empate (1-1).

Joselu adelantó al Real Madrid a los tres minutos y Raúl de Tomás, a los veintisiete, igualó un marcador que ya no se movió más.

La siguiente temporada, la 2024/2025, el Real Madrid visitó Vallecas y también se marchó los tres puntos. En esa ocasión tras un partido loco (3-3) que comenzó ganando con goles de Unai López y Abdul Mumin, que fue remontado por el uruguayo Fede Valverde, el inglés Jude Bellingham y el brasileño Rodrygo, y acabó empatando a los 64 minutos por medio de Isi Palazón.

Esta temporada, el Real Madrid, líder en solitario, también se frenó en Vallecas, aunque en esta ocasión en un partido sin goles en el que destacó el acierto del portero argentino del Rayo Augusto Batalla y en el que Iñigo Pérez apostó por un once titular sin delanteros y con Jorge de Frutos actuando de falso nueve.

La única vez que Iñigo Pérez ha perdido como entrenador del Rayo Vallecano frente al Real Madrid fue el 9 de marzo de este 2025 en el Santiago Bernabéu (2-1). El brasileño Vinicius Júnior y el francés Kylian Mbappé marcaron primero y Pedro Díaz recortó distancias. EFE