09 nov. 2025
Fútbol Internacional

El Rayo Vallecano no se deja vencer ante el Real Madrid

Rayo Vallecano resistió en casa y rescató un empate sin goles ante el poderoso Real Madrid por la fecha 12 de la Liga de España.

Noviembre 09, 2025 04:11 p. m. • 
Por Redacción D10
G5VJJbwWkAATkde.jpg

Rayo Vallecano empató sin goles ante el Real Madrid por la Liga de España.

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo, le tiene tomada la medida al Real Madrid, al que ha recibido como técnico en tres ocasiones en Vallecas y frente al que nunca ha perdido como local con un saldo de tres empates.

El técnico navarro se estrenó como entrenador del Rayo Vallecano, tras la destitución de Francisco Rodríguez, el 18 de febrero de 2024. Su debut en Primera lo vivió frente al Real Madrid y el examen lo aprobó con nota ya que cortó la racha negativa de cinco partidos sin ganar que vivía el equipo franjirrojo con un empate (1-1).

Joselu adelantó al Real Madrid a los tres minutos y Raúl de Tomás, a los veintisiete, igualó un marcador que ya no se movió más.

La siguiente temporada, la 2024/2025, el Real Madrid visitó Vallecas y también se marchó los tres puntos. En esa ocasión tras un partido loco (3-3) que comenzó ganando con goles de Unai López y Abdul Mumin, que fue remontado por el uruguayo Fede Valverde, el inglés Jude Bellingham y el brasileño Rodrygo, y acabó empatando a los 64 minutos por medio de Isi Palazón.

Esta temporada, el Real Madrid, líder en solitario, también se frenó en Vallecas, aunque en esta ocasión en un partido sin goles en el que destacó el acierto del portero argentino del Rayo Augusto Batalla y en el que Iñigo Pérez apostó por un once titular sin delanteros y con Jorge de Frutos actuando de falso nueve.

La única vez que Iñigo Pérez ha perdido como entrenador del Rayo Vallecano frente al Real Madrid fue el 9 de marzo de este 2025 en el Santiago Bernabéu (2-1). El brasileño Vinicius Júnior y el francés Kylian Mbappé marcaron primero y Pedro Díaz recortó distancias. EFE

Rayo Vallecano Real Madrid España
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FkYgkL5XgAMcmv_.jpg
Fútbol Internacional
Conmebol ratifica que buscará recuperar dinero de corrupción
La Conmebol afirmó este viernes que usará todas las vías legales para garantizar que se recupere el dinero del fútbol sudamericano, luego de que la Fiscalía paraguaya imputó a nueve personas por presunto lavado de activos en una investigación sobre el supuesto desvío de recursos durante la gestión del dirigente Nicolás Leoz, fallecido en 2019, dentro del llamado “FIFAgate”.
Noviembre 07, 2025 04:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Alex Arce
Fútbol Internacional
Alex Arce, título con Independiente y convocatoria a la Albirroja
El miércoles, Independiente Rivadavia levantó la Copa Argentina teniendo a los paraguayos Alex Arce e Iván Villalba. A falta de la lista de convocados a la Albirroja, el delantero confesó que la integra.
Noviembre 07, 2025 01:54 p. m.
 · 
Redacción D10
GuvsxpAWkAEPviw.jpeg
Fútbol Internacional
Guardiola cumple 1000 partidos como entrenador
Pocos hubieran imaginado el 31 de agosto de 2008 que ese joven Pep Guardiola que dirigía al Barcelona por primera vez alcanzaría los 1000 partidos como entrenador 17 años después. Muchos menos habrían augurado que no solo convertiría a ese Barcelona que perdió con el Numancia en uno de los mejores equipos de la historia, sino que ganaría 39 títulos y se posicionaría como uno de los mejores entrenadores de este deporte.
Noviembre 07, 2025 11:59 a. m.
 · 
Redacción D10
G5HD8e0WMAAsQzi.jpeg
Fútbol Internacional
Bareiro vuelve a marcar para Fortaleza
Adam Bareiro tomó racha en el Fortaleza y este jueves anotó un tanto en el empate frente al Ceará.
Noviembre 07, 2025 10:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Fútbol Internacional
El debut goleador de Julio Enciso con el Estrasburgo
El paraguayo Julio Enciso marcó su primer gol con la casaca del Racing de Estrasburgo este jueves, en la Conference League.
Noviembre 06, 2025 05:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Ballon d'Or 2024 Ceremony
Fútbol Internacional
Lamine Yamal, Pedri y Mbappé, nominados al premio The Best
Los internacionales españoles Lamine Yamal y Pedri, jugadores del Barcelona, y el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé figuran entre once nominamos al premio The Best de la FIFA al mejor jugador, según anunció este jueves el organismo rector del fútbol internacional.
Noviembre 06, 2025 04:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más