16 sept. 2025
Fútbol Internacional

El millonario monto que la FIFA repartirá a clubes que cedan jugadores al Mundial 2026

El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA por la cesión de jugadores para el Mundial 2026 aumentará casi un 70 % y repartirá 355 millones de dólares, además de ampliar el número de beneficiarios al incluir también por primera vez a los que cedan futbolistas para la fase de clasificación.

Septiembre 16, 2025 10:18 a. m. • 
Por Redacción D10
APF

Sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Foto: Gentileza

La FIFA confirmó este martes la extensión a todos estos clubes del fondo de solidaridad, de acuerdo a la renovación del memorando firmado con la Asociación de Clubes Europeos (ECA) en marzo de 2023, y explicó que los principios de distribución del programa se han ajustado por primera vez desde su creación.

Con este nuevo enfoque, todas las entidades que cedan jugadores para partidos de clasificación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 recibirán una compensación directa, con independencia de si el futbolista participa en la fase final.

Para la FIFA, se trata de una medida que aumenta la solidaridad y está destinada a proporcionar una redistribución de fondos más justa e inclusiva entre clubes de todo el mundo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que “la nueva edición del Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 dará un paso más y reconocerá en términos económicos la inmensa contribución que realizan clubes y jugadores de todo el mundo para que se celebren la fase preliminar y la fase final del torneo”.

“Se repartirán 355 millones de dólares a los clubes, una cantidad récord, por ceder a sus jugadores. De este modo, reforzamos nuestra sólida colaboración con la Asociación de Clubes Europeos y clubes de todo el mundo. Todos esperamos asistir el año que viene a una edición histórica e inclusiva de la Copa Mundial de la FIFA”, afirmó.

El presidente de la ECA, el catarí Nasser Al-Khelaïfi, subrayó su apoyo a la elaboración del innovador programa, que “garantizará que más clubes de todo el mundo perciban una recompensa por ceder a sus jugadores y pone de manifiesto cómo apoya el memorando de acuerdo entre la ECA y la FIFA el crecimiento actual del fútbol de clubes en todo el mundo”.

“Los clubes desempeñan una función fundamental en el éxito del fútbol de selecciones, y esta iniciativa reconoce todos los elementos de esta función: desde la formación de jugadores a edades tempranas hasta su cesión para disputar los partidos más importantes. Esperamos seguir colaborando estrechamente con la FIFA y la comunidad del fútbol mundial para continuar impulsando el crecimiento y el desarrollo del fútbol internacional”, añadió.

La FIFA, que hará públicos los detalles sobre el modelo de distribución, recordó que durante la cuarta edición del programa para el Mundial de Catar 2022 se repartieron 209 millones de dólares entre 440 clubes de 51 federaciones, procedentes de las seis confederaciones.

Mundial 2026 FIFA
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G0viXNDWYAAQQVq.jpg
Fútbol Internacional
Bayern Múnich de Luis Díaz destroza al Hamburgo
El Bayern Múnich le propinó este sábado al Hamburgo una contundente goleada por 5-0 con una destacada actuación del colombiano Luis Díaz.
Septiembre 13, 2025 04:07 p. m.
 · 
Redacción D10
G0vtD3VWcAA5S63.jpg
Fútbol Internacional
La ‘Juve’ reina en Italia
En un partido caótico, con siete goles de por medio, Juventus se impuso este sábado en el clásico italiano ante el Inter Milán.
Septiembre 13, 2025 03:54 p. m.
 · 
Redacción D10
G0vFhWrW4AAa7tS.jpg
Fútbol Internacional
Real Madrid resiste y gana en Anoeta
El Real Madrid, con 10 jugadores durante una hora por la expulsión de Dean Huijsen, venció a la Real Sociedad en Anoeta.
Septiembre 13, 2025 01:23 p. m.
 · 
Redacción D10
G0u3JnlWcAAfQsv.jpg
Fútbol Internacional
El Borussia Dortmund acelera
Tras el dubitativo arranque de curso, el Borussia Dortmund aceleró su paso en la Bundesliga y logró, ante el Heidenheim, en el Voith Arena, una convincente victoria.
Septiembre 13, 2025 01:06 p. m.
 · 
Redacción D10
G0urRfXWcAAmJl8.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal golea al Nottingham Forest
El Arsenal derrotó con comodidad al Nottingham Forest por la cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra.
Septiembre 13, 2025 11:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Martin-Palermo-1.webp
Fútbol Internacional
Martín Palermo debuta este sábado en Fortaleza
El ex entrenador de Olimpia fue habilitado oficialmente como entrenador del club brasileño.
Septiembre 12, 2025 03:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más