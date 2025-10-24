24 oct. 2025
Fútbol Internacional

El Leeds recupera el pulso ante el West Ham

Después de encadenar tres partidos sin conocer la victoria, el Leeds United volvió a la senda de la victoria tras derrotar 2-1 al West Ham, con una gran primera parte en la que marcaron Brendan Aaronson y Joe Rodon.

Octubre 24, 2025 06:47 p. m. • 
Por Redacción D10
Leeds vs. West Ham

El Leeds sumó tres puntos este viernes.

Foto: AFP

Los hombres dirigidos por Daniel Farke necesitaban tres puntos para alejarse de los puestos de descenso. Se enfrentaban a un rival directo y salieron airosos gracias a un inicio fulgurante en el que Aaronson marcó muy pronto.

En concreto a los dos minutos, cuando recogió un rechace dentro del área para batir a Alphonse Areola con un derechazo a bocajarro. Su tanto desconcertó al West Ham, que bajó los brazos y encajó el segundo muy pronto, al cuarto de hora, con un cabezazo de Rodon a la salida de un córner lanzado por Sean Longstaff.

El West Ham no respondió hasta el tramo final del primer acto. Jarrod Bowen tuvo una gran ocasión para empatar, pero no atinó en un zurdazo que se marchó desviado muy cerca de uno de los postes de la portería defendida por Lucas Perri.

El paso por vestuarios no cambió en exceso el devenir del partido. El Leeds, como en casi toda la primera parte, dominó el choque y pudo sentenciar con una gran jugada de Aaronson, que terminó una arrancada desde su propio campo con un disparo desde fuera del área que golpeó en el travesaño.

El centrocampista estadounidense fue el mejor de un partido que maquilló el West Ham con el tanto de Mateus Fernandes en el minuto 90. No sirvió al conjunto londinense para hundirse en la penúltima plaza y su derrota significó la victoria del Leeds, que tomó aire con tres puntos con los que toma impulso hasta la decimotercera posición.

Leeds United West Ham Premier League
Redacción D10
