El golazo de Claudio Aquino en el fútbol argentino

Vélez Sarsfield superó este sábado por 3-0 a Defensa y Justicia en compromiso correspondiente a la novena fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino.

Claudio Aquino, ex Cerro Porteño, fue la gran figura del equipo ganador, anotando dos goles, a los 55’ y 59’. El primero fue un golazo, ya que recibió un pase de un compañero y sacó un tremendo disparo de media distancia que se metió al ángulo superior derecho del arquero rival.

El segundo fue un tiro libre que pegó en la barrera y se metió al fondo del arco.

El golazo que autografió Claudio Aquino, por favor.pic.twitter.com/vwkYnutRlg — VarskySports (@VarskySports) August 3, 2024

Aquino se convirtió rápidamente en un jugador clave para Vélez, ya que desde su llegada, participó directamente en 22 goles en 41 partidos disputados.

El Fortín que dirige Gustavo Quinteros viene de sumar cuatro triunfos al hilo: 3-0 vs. Talleres; 2-0 vs. Platense; 2-0 vs. Central Córdoba y 3-0 vs. Defensa y Justicia.