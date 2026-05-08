El delantero que pasó por Cerro Porteño y estaría en el radar de Olimpia

El primer nombre que suena para reforzar el plantel de Olimpia es de un atacante que pasó por Cerro Porteño y que hoy no está teniendo los minutos deseados en su equipo. Se trata de Francisco Da Costa, quien es prácticamente la cuarta opción en el Cruzeiro.
El brasileño, que vistió la casaca azulgrana en temporadas anteriores, está en el radar decano. “No está jugando mucho en Cruzeiro. Es la cuarta opción en la posición por eso habría alguna chance de que se vaya durante el mercado de fichaje”, dijo el periodista João Victor en charla para el programa Fútbol a lo Grande.
Francisco Da Costa, en el fútbol paraguayo se destacó principalmente en Sol de América en 2021 y después de otros equipos, volvió para defender los colores de Cerro Porteño donde no tuvo un papel esperado. Ahora se lo vincula con Olimpia, recientemente campeón del Torneo Apertura.