08 may. 2026
Fútbol Paraguayo

El delantero que pasó por Cerro Porteño y estaría en el radar de Olimpia

Olimpia estaría tras los pasos de un atacante que busca tener más minutos de juego y que en su momento vistió la casaca de Cerro Porteño.

Mayo 08, 2026 01:39 p. m. • 
Por Redacción D10
Francisco da Costa

Francisco Da Costa, durante un entrenamiento con Sergio Araujo.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

El primer nombre que suena para reforzar el plantel de Olimpia es de un atacante que pasó por Cerro Porteño y que hoy no está teniendo los minutos deseados en su equipo. Se trata de Francisco Da Costa, quien es prácticamente la cuarta opción en el Cruzeiro.

El brasileño, que vistió la casaca azulgrana en temporadas anteriores, está en el radar decano. “No está jugando mucho en Cruzeiro. Es la cuarta opción en la posición por eso habría alguna chance de que se vaya durante el mercado de fichaje”, dijo el periodista João Victor en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Francisco Da Costa, en el fútbol paraguayo se destacó principalmente en Sol de América en 2021 y después de otros equipos, volvió para defender los colores de Cerro Porteño donde no tuvo un papel esperado. Ahora se lo vincula con Olimpia, recientemente campeón del Torneo Apertura.

Cerro Porteño Olimpia Francisco Da Costa Cruzeiro
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Olimpia
Fútbol Paraguayo
El medio millón que recibió Olimpia
Además de lo que significa ser campeón, con su nueva estrella conquistada Olimpia se embolsó USD 500.000 provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Mayo 04, 2026 11:33 a. m.
 · 
Redacción D10
FIFA
Fútbol Paraguayo
La APF recibe el Premio Oro en Congreso de la FIFA
El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, recibió de manos del titular de la FIFA, Gianni Infantino, el Premio ORO de los FIFA Forward Awards 2026 – Edición Américas, en reconocimiento al desarrollo del CARDIF, en el marco del 76° Congreso de la FIFA, celebrado en Vancouver.
Mayo 02, 2026 05:02 p. m.
 · 
Redacción D10
clasico olimpia vs cerro incidentes Daniel duarte 19-04-2026_010_66921774.jpg
Fútbol Paraguayo
A la pesca de los inadaptados
Unos 10 detenidos y más de 40 personas identificadas, tras violento clásico.
Abril 24, 2026 09:53 a. m.
 · 
Redacción D10
oscar romero_65772119.jpg
Fútbol Paraguayo
Justicia revoca condena a Óscar Romero
El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, falló a favor de Óscar Romero y revocó la condena que recibió tras la demanda del empresario Daniel Campo.
Abril 21, 2026 12:18 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-21 at 6.36.20 AM.jpeg
Fútbol Paraguayo
Peña pide “sanciones ejemplares” tras la violencia en el superclásico
El presidente de la República, Santiago Peña pidió este lunes al Ministerio del Interior y a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) que impartan “sanciones ejemplares” a los implicados en los hechos de violencia que obligaron a la suspensión del superclásico del fútbol local entre Olimpia y Cerro Porteño la víspera, y que dejaron al menos 72 heridos.
Abril 21, 2026 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
CARDIF
Fútbol Paraguayo
El premio que la APF recibió de la FIFA
La FIFA distinguió a la Asociación Paraguaya de Fútbol con el premio Oro en los FIFA Forward Awards 2026 – Edición Américas, por el Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas.
Abril 17, 2026 02:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más