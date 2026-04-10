Dos encuentros marcarán el inicio de la jornada 16

Ambos equipos llegan con la necesidad de conseguir la victoria. Objetivo que les fue esquivo en la jornada anterior. En el caso del Gallo Norteño, cayó derrotado por 3-0 ante Cerro Porteño en La Nueva Olla. Por su parte, la V Azulada igualó 2-2 con Luqueño en su feudo, en La Fortaleza en Villeta.

El último partido entre estos dos equipos se disputó en la fecha 5 de este mismo torneo. Fue triunfo de Ameliano por 3-0.

EN SANLO. Posteriormente, desde las 20:30, toda la atención se traslada en la ciudad de San Lorenzo, donde el local, el Rayadito recibirá la visita de Guaraní en el estadio Gunther Vogel.

En la fecha 15, San Lorenzo perdió por 4-2 en su visita ante Recoleta FC. Su rival, el Aborigen llega a este juego después de superar a Libertad por la mínima (1-0) en el estadio La Huerta.