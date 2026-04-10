10 abr. 2026
Torneo Apertura

Dos encuentros marcarán el inicio de la jornada 16

La fecha 16 del torneo Apertura 2026 se pondrá en marcha esta tarde, desde las 18:15, en el estadio Río Parapití, entre el Sportivo 2 de Mayo y Ameliano.

Abril 10, 2026 08:50 a. m. • 
Por Redacción D10
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Reñido. Ambos equipos pretenden quedarse con los puntos.

Ambos equipos llegan con la necesidad de conseguir la victoria. Objetivo que les fue esquivo en la jornada anterior. En el caso del Gallo Norteño, cayó derrotado por 3-0 ante Cerro Porteño en La Nueva Olla. Por su parte, la V Azulada igualó 2-2 con Luqueño en su feudo, en La Fortaleza en Villeta.

El último partido entre estos dos equipos se disputó en la fecha 5 de este mismo torneo. Fue triunfo de Ameliano por 3-0.

EN SANLO. Posteriormente, desde las 20:30, toda la atención se traslada en la ciudad de San Lorenzo, donde el local, el Rayadito recibirá la visita de Guaraní en el estadio Gunther Vogel.

En la fecha 15, San Lorenzo perdió por 4-2 en su visita ante Recoleta FC. Su rival, el Aborigen llega a este juego después de superar a Libertad por la mínima (1-0) en el estadio La Huerta.

Torneo Apertura Fútbol paraguayo
Redacción D10
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