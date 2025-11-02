02 nov. 2025
El Barça recupera la pegada y la sonrisa ante el Elche

El Barcelona recuperó la pegada y la sonrisa en LaLiga a costa del Elche, que, pese a caer por 3-1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys, no le perdió nunca la cara al partido e incluso disputó la posesión y el juego al conjunto azulgrana.

Noviembre 02, 2025 
Redacción D10
Llegó el cuadro ilicitano a la cita tras sumar un punto de los últimos nueve, pero en Montjuïc exhibió el fútbol que le hizo permanecer invicto las siete primeras jornadas, aunque este domingo el resultado no le acompañara.

Eder Sarabia sorprendió poniendo a sus laterales a pierna cambiada, a priori para controlar mejor a Lamine Yamal y Rashford, los extremos a pierna cambiada del Barça. Sin embargo, Álvaro Núñez, diestro por la izquierda, cayó en el recorte de Lamine en el 1-0. Y Pedrosa, zurdo por la derecha, midió mal en la jugada del 2-0.

Fueron dos errores defensivos del Elche que condicionaron el arranque del partido, porque al equipo alicantino se le puso cuesta arriba el choque en tan solo once minutos. Algo que seguro que no entraba en su hoja de ruta para intentar ganar por primera vez al Barcelona a domicilio.

Empezó bien el Elche, pero Balde aprovechó a los 9 minutos una pérdida visitante en la salida del balón para robar, acelerar en la conducción y asistir a Lamine Yamal, que recortó con la zurda a Álvaro Núñez antes de fusilar a Iñaki Peña desde el punto de penal.

El ’10' del conjunto azulgrana, a quien la pubalgia que lleva sufriendo desde hace semanas le había impedido brillar los últimos partidos, mordió y besó con rabia el escudo.

El segundo gol, que llegó dos minutos después, también tuvo una celebración especial. Pedrosa resbaló en la siguiente acción defensiva y Fermín lo aprovechó para internarse por la banda izquierda y regalarle el tanto a Ferran Torres, que empujó el balón a placer al fondo de la red.

El de Foios quiso dedicar el tanto a su tierra, cuando se cumple una año de la tragedia de la dana, y se levantó la elástica azulgrana para mostrar el mensaje ‘Valencia sempre en la memòria’ en otra camiseta que llevaba debajo de la oficial.

El cuadro ilicitano, un equipo muy trabajado en el juego posicional, intentó recomponerse desde la presión alta y dando su habitual buen trato al balón, pero le faltó contundencia y una marcha más a medida que se aproximaba a las inmediaciones de la portería defendida por Szczesny.

Así que fue el Barcelona el que a punto estuvo de hacer el tercero pasada a la media hora, en sendos disparos desde la frontal de Fermín y Ferran que encontraron la respuesta de un inspirado Iñaki Peña.

Pero en el minuto 42, el Elche por fin hiló una contra que culminó Rafa Mir, quien superó a un Araujo excesivamente contemplativo y firmó el 1-2 con un disparo colocado al segundo palo de Szczesny.

Aun tuvieron tiempo los de Hansi Flick de hacer el 3-1 antes del descanso, pero de nuevo lo impidió Peña, quien volvió a reivindicarse ante el que todavía es su equipo, que lo ha cedido al de Sarabia, en un disparo a bocajarro de Ferran Torres.

Un gol anulado a Rashford por fuera de juego de Fermín y un disparo al travesaño de Rafa Mir abrieron el segundo acto. El Barça se sentía cómodo con su juego de transición y su fútbol de vértigo en un partido de ida y vuelta, pero eso permitía al Elche sentirse también cerca del empate.

Hasta que aparecieron de nuevo Rashford y Fermín a la hora de juego. El español, un puñal cada vez que corre al espacio, habilitó al inglés con un cambio de juego estratosférico y este controló, recortó y envió un obús imparable para Iñaki Peña para poner otra vez tierra de por medio.

Flick cambió entonces a Fermín pensando en el próximo partido de la Liga de Campeones ante el Brujas y dio los primeros minutos a Olmo después de la lesión.

Y en la jugada siguiente, Szczesny y un palo evitaban otro gol de Rafa Mir en una acción muy protestada por el público de Montjuïc, porque se produjo con Rashford aturdido sobre el césped por un encontronazo con Affengruber sin que el colegiado Miguel Sesma decidiera parar el partido.

Valiente, defendiendo al hombre y buscando al Barcelona muy arriba, el Elche intentó recortar distancias hasta el final. Ayudado en parte por las ganas de reivindicarse de Héctor Fort, otro de los canteranos cedidos por el Barcelona, que saliendo desde el banquillo cuajó unos muy buenos minutos como carrilero.

Pero ni Mir -ya muy cansado- ni tampoco el recién ingresado John, con remate en plancha que se marchó ligeramente desviado, lograron poner más emoción al partido en la recta final. Aún la hubiera tenido menos si Lamine Yamal, que pasó inadvertido buena parte del segundo tiempo, no hubiera enviado a las nubes un remate desde el punto de penal.

- Ficha técnica:

3 - Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, Eric García, Balde (Gerard Martín, min.74); Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal (Roony, min.88), Fermín (Dani Olmo, min.66), Rashford (Lewandowski, min.74); Ferran Torres (Dro, min.88).

1 - Elche: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas (Héctor Fort, min.70), Pedrosa (John Chetauya, min.82); Neto (Mendonza, min.46), Febas, Aguado; Rafa Mir, Germán Valera (Santiago, min.70) y André Da Silva (Álvaro, min.74).

Goles: 1-0: Lamine Yamal, min.9. 2-0: Ferran Torres, min.11. 2-1: Rafa Mir, min.42. 3-1: Rashford, min.61

Árbitro: Miguel Sesma (Comité de La Rioja). Mostró cartulina amarilla a Neto (min.35).

Incidencias: Partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Olímpic Lluís Companys ante 44.370 espectadores.

