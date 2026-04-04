El Arsenal pierde otro potencial título

El Southampton sorprendió al Arsenal y le eliminó de la FA Cup, convirtiéndose en el único equipo de Segunda división en semifinales de la competición y en verdugos de unos ‘Gunners’ que han perdido dos títulos en menos de dos semanas.

A la derrota contra el Manchester City en la final de la Copa de la Liga se une ahora la inesperada eliminación en la FA Cup. El Arsenal, que había evitado en el sorteo a Liverpool, City y Chelsea, pensó que había tenido suerte, pero no. Se topó en el St. Mary’s Stadium con un Southampton que aprovechó sus ocasiones y ve reducidas sus opciones de tocar plata esta temporada. Ya sólo les queda la Premier League y la Champions League, las más importantes, pero también las más complicadas.

Tampoco se guardó mucho Mikel Arteta para recibir a este Southampton que campa por el Championship (Segunda división inglesa) luchando por clasificarse al ‘playoff’. Sacó un once con muchos titulares, salpicado con alguna sorpresa como el chico de 16 años Max Dowman, pero fue incapaz de doblegar a los ‘Saints’, que se adelantaron a la media hora tras un error grosero de Ben White.

El lateral derecho, abucheado estos días en sus partidos con Inglaterra, se equivocó al saltar a despejar un centro y permitió que Ross Stewart encarara y definiera solo delante de Kepa Arrizabalaga.

Al Southampton le quedaba mucho partido por delante para acomodarse y, aunque Kepa evitó un par de ocasiones que pudieron ser el 2-0, Viktor Gyökeres, en una buena jugada colectiva, encontró el empate tras un pase de la muerte de Kai Havertz. Era el minuto 68 y todo hacía indicar que los ‘Gunners’ ya lo tenían hecho. Con 20 minutos aún por jugarse y una posible prórroga en el horizonte, volvían a sentirse favoritos.

A cinco minutos del final, Gabriel Martinelli falló un remate franco desde la frontal y en la jugada posterior, Shea Charles se infiltró en una demasiado blanda defensa del Arsenal y colocó junto al palo el gol de la condena para los de Arteta. En un abrir y cerrar de ojos se les acababa de marchar una eliminatoria y otro título.

Será el Southampton el que se una en semifinales al Manchester City y al Chelsea y el que se juegue ante ellos -y el ganador del West Ham United-Leeds United- un puesto en la final de la FA Cup.

A Arteta, que lleva seis años sin ganar un título en este equipo, ya sólo le queda la Champions, con la eliminatoria de cuartos frente al Sporting de Portugal, y la Premier, con nueve puntos de ventaja respecto al City, para llevarse algún trofeo este año. EFE