25 sept. 2025
El alcalde de Barcelona espera tener buenas noticias en breve de la licencia del Camp Nou

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que se espera “tener buenas noticias en breve” sobre la licencia de primera ocupación del Spotify Camp Nou, que permita al FC Barcelona regresar a su estadio.

Septiembre 25, 2025 09:29 a. m. • 
Por Redacción D10
Camp Nou

El Barcelona tendrá que esperar para volver a jugar en su estadio.

Foto: Gentileza - BR Football

En unas declaraciones a ‘RAC1', Collboni ha recalcado que las relaciones instituciones entre ambas entidades son “fluidas y francas” y ha recordado que “lo que es bueno para el Barça es bueno para Barcelona”.

“El FC Barcelona y el Ayuntamiento tienen el máximo interés en que las obras vayan bien porque el estadio será importante para la ciudad”, ha insistido Collboni, quien ha recalcado, sin embargo, que la prioridad es garantizar la seguridad de los asistentes a los encuentros.

“Cuando la Guardia Urbana y Bomberos no nos dan luz verde o una validación sobre la seguridad, no se puede conceder la licencia”, ha añadido.

Aunque ha insistido en que al consistorio le interesa que las obras avancen bien, lo más rápido posible, pero “con todas las garantías”, especialmente en materia de seguridad.

“Queremos que los vecinos puedan disfrutar del barrio y queremos que se acaben las obras, pero bien. Mi obligación es proteger a los ciudadanos y garantizar seguridad”, ha insistido.

Preguntado sobre la previsión para conceder la licencia, Collboni no ha concretado una fecha, pero ha asegurado que “estamos en el calendario adecuado”, así como que “se ha avanzado mucho”, por lo que “tendremos buenas noticias en breve”.

Collboni ha recalcado que desde el consistorio no se tiene ningún interés en el que el club azulgrana continúe jugando en el Estadi Olímpic de Montjuïc.

“El Estadi Olímpic está para conciertos y hemos tenido que bloquearlo sin poder hacer conciertos o actividades culturales porque queremos ayudar al Barça”, ha insistido.

Pese al interés del Barcelona para jugar lo más pronto posible en su nuevo estadio, los dos próximos encuentros (Real Sociedad, este domingo, y PSG, el miércoles de la semana que viene) los disputará en el estadio de la montaña olímpica.

Desde el club azulgrana confían en subsanar lo más rápido posible todos los problemas detectados y se apunta el 18 de octubre ante el Girona como el día de la vuelta a su estadio.

Redacción D10
