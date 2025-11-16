16 nov. 2025
Fútbol Internacional

El Santos de Neymar vence a Palmeiras

Palmeiras cayó este sábado en su visita a Santos por 1-0, un resultado que dejó al equipo de Neymar fuera de la zona de descenso y como único líder de la liga brasileña a Flamengo, que goleó por 1-5 a Sport.

Noviembre 16, 2025 09:22 a. m. • 
Por Redacción D10
Santos

El Santos ganó un partido clave.

Foto: Gentileza - Santos

Cuando restan solo cinco jornadas para el final del torneo, el Flamengo se adueñó de la primera posición, con 71 puntos, tres más que Palmeiras, en tanto que Santos escapó del grupo de cuatro últimos que caerán a Segunda División, aunque sigue bajo amenaza.

Frente a un Palmeiras diezmado por la fecha FIFA, Santos se hizo fuerte y dominó el partido, con Neymar alineado como falso 9 pero con apenas destellos de su calidad y todavía fuera de forma, tras recuperarse de otra de sus recurrentes lesiones.

El dominio se convirtió en victoria en el tiempo añadido, cuando el argentino Benjamín Rollheiser finalmente venció al portero Carlos Miguel, uno de los mejores jugadores del partido este sábado.

El entrenador portugués Abel Ferreira tuvo que improvisar para armar al Palmeiras, que sintió las ausencias de sus principales piezas.

Faltaron los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa; los uruguayos Emiliano Martínez, Facundo Torres y Joaquín Piquerez, así como el brasileño Vítor Roque, todos convocados por sus selecciones.

En la misma situación estaba el argentino José Manuel “Flaco” López, que pudo regresar a tiempo tras el partido de la Albiceleste frente a Angola. Entró en la segunda etapa, pero acusó el cansancio del viaje desde Luanda.

Con el empate, Palmeiras dejó escapar a Flamengo, con el que además de pelear el título del Campeonato Brasileño disputará la final de la Copa Libertadores el próximo 29 de noviembre en Lima.

Los dos partidos disputados este sábado habían sido aplazados para esta fecha a mediados de año, debido al Mundial de Clubes de la FIFA.

Santos Palmeiras
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Rusia Chile
Fútbol Internacional
Chile rompe la racha victoriosa de Rusia
Una aguerrida selección chilena sorprendió este sábado a Rusia (0-2) en un partido amistoso en el que La Roja no demostró un juego brillante, pero defendió bien y aprovechó los errores de su rival a la salida del balón.
Noviembre 15, 2025 03:28 p. m.
 · 
Redacción D10
e328fbce91384c18d7b49902b966ce3f40b65519w.jpg
Fútbol Internacional
Inglaterra pide cambiar los clasificatorios europeos para Mundial y Eurocopa
La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha pedido un cambio en la fase de clasificación para el Mundial y la Eurocopa porque se han vuelto muy “predecibles”.
Noviembre 15, 2025 11:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Roberto Martínez
Fútbol Internacional
Portugal mostrará su “mejor nivel” frente a Armenia tras fracaso en Irlanda
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró este sábado que el equipo saldrá a demostrar “su mejor nivel” en su partido contra Armenia, encuentro en el que no podrá contar con Cristiano Ronaldo tras su expulsión en la derrota frente a Irlanda (2-0).
Noviembre 15, 2025 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-MAN CITY-FULHAM
Fútbol Internacional
La Premier genera 11 mil millones de euros
La Premier League genera unos 11.000 millones de euros para la economía británica, mantiene 100.000 puestos de trabajo y aporta 5.000 millones de euros a las arcas impositivas de la Hacienda del Reino Unido, según se informó en la víspera.
Noviembre 15, 2025 09:04 a. m.
 · 
Redacción D10
seleccion paraguaya_64161532.jpg
Fútbol Internacional
Por seguir ajustando líneas
A las 19:00, Paraguay enfrenta a los Estados Unidos en el primer partido de los dos que disputará en el Norte.
Noviembre 15, 2025 08:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Kylian Mbappé
Fútbol Internacional
Mbappé llega a los 400 goles más joven que Messi y Cristiano Ronaldo
Con su doblete el jueves en la victoria ante Ucrania que selló el pase de Francia al Mundial de 2026, Kylian Mbappé alcanzó, a los 26 años, 10 meses y 25 días, los 400 goles como profesional, más joven que cuando hicieron lo propio Leo Messi y Cristiano Ronaldo, según ‘Transfermarkt’.
Noviembre 14, 2025 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más