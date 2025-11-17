Paraguay vs. México: Estadísticas e historial

Ambas combinaciones se ven las caras de manera seguida en el ruedo internacional, en partidos oficiales y amistosos.

Con el de este martes completarán 22 enfrentamientos. Las cifras son favorables para los aztecas ya que se impusieron en 10 compromisos, logrando 5 empates y cedieron el pulso contra la Albirroja en 6 encuentros.

Sin embargo, el último duelo fue benficioso para el equipo dirigido en la actualidad por Gustavo Alfaro. El único gol del lance lo hizo el delantero Derlis González, en agosto del año 2022, previo al Mundial de Catar, en el Mercedes Benz de Atlanta (Estados Unidos).

En contrapartida, el último partido oficial entre ambas selecciones fue en 2007, en la Copa América, y lo ganó Paraguay por marcador de 2-0.

IMPORTANCIA. El periodista mexicano Jesús Quesada habló ayer con Fútbol a lo Grande (1080 AM) y afirmó que equipo le otorga mucha importancia a este amistoso, ya que no participó de las clasificatorias de Concacaf por ser sede. “Estos partidos son nuestras Eliminatorias, es decir, se tiene que jugar a tope, se tiene que jugar al 100”, comentó.

Añadió que El Tri está atravesando “un tema controversial con la afición, más allá del funcionamiento colectivo, que ha mejorado en los últimos partidos, aunque hay sectores que abuchearon a los futbolistas y otros pidieron hasta la renuncia del seleccionador Javier Aguirre. “Hay una atmósfera no tan benéfica para la Selección Nacional. Estamos a meses del Mundial y todavía no hay un equipo base”, sostuvo.

Por último, el comunicador afirmó que a México le urge la victoria para ganar confianza. “Estos son los partidos que tienen que dar solidez al proceso futbolístico”, remarcó.