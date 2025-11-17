17 nov. 2025
Fútbol Internacional

Paraguay vs. México: Estadísticas e historial

Las selecciones de Paraguay y México aumentarán este martes los números de las estadísticas con un nuevo enfrentamiento en San Antonio, Texas.

Noviembre 17, 2025 06:17 p. m.
WhatsApp Image 2025-11-17 at 18.12.28.jpeg

Ambas combinaciones se ven las caras de manera seguida en el ruedo internacional, en partidos oficiales y amistosos.

Con el de este martes completarán 22 enfrentamientos. Las cifras son favorables para los aztecas ya que se impusieron en 10 compromisos, logrando 5 empates y cedieron el pulso contra la Albirroja en 6 encuentros.

Sin embargo, el último duelo fue benficioso para el equipo dirigido en la actualidad por Gustavo Alfaro. El único gol del lance lo hizo el delantero Derlis González, en agosto del año 2022, previo al Mundial de Catar, en el Mercedes Benz de Atlanta (Estados Unidos).

En contrapartida, el último partido oficial entre ambas selecciones fue en 2007, en la Copa América, y lo ganó Paraguay por marcador de 2-0.

IMPORTANCIA. El periodista mexicano Jesús Quesada habló ayer con Fútbol a lo Grande (1080 AM) y afirmó que equipo le otorga mucha importancia a este amistoso, ya que no participó de las clasificatorias de Concacaf por ser sede. “Estos partidos son nuestras Eliminatorias, es decir, se tiene que jugar a tope, se tiene que jugar al 100”, comentó.

Añadió que El Tri está atravesando “un tema controversial con la afición, más allá del funcionamiento colectivo, que ha mejorado en los últimos partidos, aunque hay sectores que abuchearon a los futbolistas y otros pidieron hasta la renuncia del seleccionador Javier Aguirre. “Hay una atmósfera no tan benéfica para la Selección Nacional. Estamos a meses del Mundial y todavía no hay un equipo base”, sostuvo.

Por último, el comunicador afirmó que a México le urge la victoria para ganar confianza. “Estos son los partidos que tienen que dar solidez al proceso futbolístico”, remarcó.

Amistoso Internacional Paraguay México
Más contenido de esta sección
Carlo Ancelotti
Fútbol Internacional
Ancelotti: “Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial”
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña de fútbol, afirmó este lunes que Neymar Jr, delantero del Santos, está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial 2026 con Brasil, en la víspera del encuentro amistoso que disputarán en Lille (Francia) ante Túnez.
Noviembre 17, 2025 02:35 p. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAY
Fútbol Internacional
Portugal y Noruega elevan a 32 el número de selecciones clasificadas para el Mundial 2026
Portugal, que goleó 9-1 a Armenia, y Noruega, que ganó 1-4 en Italia, certificaron este domingo su billete para la fase final del Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.
Noviembre 16, 2025 09:21 p. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 26 UEFA Qualifiers - Portugal vs Armenia
Fútbol Internacional
Portugal y Noruega elevan a 32 el número de selecciones clasificadas
Portugal, que goleó 9-1 a Armenia, y Noruega, que ganó 1-4 en Italia, certificaron este domingo su billete para la fase final del Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.
Noviembre 16, 2025 07:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Santos
Fútbol Internacional
El Santos de Neymar vence a Palmeiras
Palmeiras cayó este sábado en su visita a Santos por 1-0, un resultado que dejó al equipo de Neymar fuera de la zona de descenso y como único líder de la liga brasileña a Flamengo, que goleó por 1-5 a Sport.
Noviembre 16, 2025 09:22 a. m.
 · 
Redacción D10
México Uruguay
Fútbol Internacional
México y Uruguay empatan sin goles en partido amistoso
Las selección de México empató este sábado 0-0 ante Uruguay en partido de preparación rumbo al Mundial de 2026, sin grandes emociones y que se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, al norte de la capital mexicana.
Noviembre 16, 2025 08:28 a. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 26 UEFA qualifier - Cyprus vs Austria
Fútbol Internacional
Arnautovic acerca a Austria al Mundial
Dos goles de Marko Arnautovic dieron el triunfo a Austria en Limasol ante Chipre (0-2) y la acercaron a la fase final del Mundial por primera vez desde Francia 1998.
Noviembre 15, 2025 04:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más