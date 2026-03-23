22 mar. 2026
Torneo Apertura

El 2 de Mayo extiende la crisis de Luqueño

En un atractivo partido con varios condimentos, el Sportivo 2 de Mayo derrotó sin complicaciones por 2-0 al Sportivo Luqueño, en el estadio Luis Salinas y agudiza la crisis del equipo auriazul.

Marzo 22, 2026 10:37 p. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo

El 2 de Mayo se reencontró con la victoria en Itauguá.

Foto: Gentileza - APF

En la continuidad de la fecha 12 del torneo Apertura el Gallo Norteño se quedó con la victoria y comienza a levantar cabeza en el torneo. Mientras que para los auriazules que tuvieron una semana para el olvido, esta caída, se convierte en una verdadera pesadilla. Este resultado por el momento no puede garantizar la continuidad de Pedro Sarabia.

En cuanto al trámite del partido, las acciones fueron muy divididas hasta el minuto 26 cuando se produjo la expulsión de Thiago Franco. El Gallo no desaprovechó la ventaja numérica y a poco del final de la primera mitad se hacía sentir en el marcador a los 43’ por intermedio de Matías Cáceres, uno de sus goleadores de la temporada 2025.

En la complementaria, ni bien las piezas se acomodaban el Gallo volvió a golpear, en esta ocasión aprovechando el córner que fue conectado por Miguel Barreto.

Torneo Apertura Sportivo Luqueño 2 de Mayo
Redacción D10
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