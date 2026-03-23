El 2 de Mayo extiende la crisis de Luqueño

En la continuidad de la fecha 12 del torneo Apertura el Gallo Norteño se quedó con la victoria y comienza a levantar cabeza en el torneo. Mientras que para los auriazules que tuvieron una semana para el olvido, esta caída, se convierte en una verdadera pesadilla. Este resultado por el momento no puede garantizar la continuidad de Pedro Sarabia.

En cuanto al trámite del partido, las acciones fueron muy divididas hasta el minuto 26 cuando se produjo la expulsión de Thiago Franco. El Gallo no desaprovechó la ventaja numérica y a poco del final de la primera mitad se hacía sentir en el marcador a los 43’ por intermedio de Matías Cáceres, uno de sus goleadores de la temporada 2025.

En la complementaria, ni bien las piezas se acomodaban el Gallo volvió a golpear, en esta ocasión aprovechando el córner que fue conectado por Miguel Barreto.