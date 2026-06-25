25 jun. 2026
Copa del Mundo

Ecuador se la juega contra los alemanes

La definición del Grupo E en la Copa del Mundo 2026 se jugará en simultáneo, prometiendo una jornada repleta de drama y cálculo matemático.

Junio 25, 2026 09:24 a. m. • 
Por Redacción D10
Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026

El delantero Enner Valencia (c) es el goleador histórico de Ecuador.

Foto: AFP

Con Alemania ya instalada en la siguiente fase tras cosechar seis unidades, la lucha por el segundo boleto a los dieciseisavos de final está al rojo vivo. Costa de Marfil corre con ventaja con sus tres puntos, mientras que Ecuador y la sorpresiva Curazao, ambos con una unidad, quemarán sus últimas naves para no armar las maletas antes de tiempo.

El plato fuerte de la fecha cruzará a Ecuador y Alemania en el imponente MetLife Stadium de Nueva York, programado para arrancar a las 17:00. La “Tri” se juega la vida frente a una escuadra bávara que busca asegurar la perfección en esta fase. La terna arbitral encargada de impartir justicia en este choque de alta tensión estará comandada por el colegiado central Wilmar Roldán (Colombia).

En paralelo, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta albergará el crucial enfrentamiento entre Curazao y Costa de Marfil. Los “Elefantes” africanos parten como claros favoritos para sellar su clasificación, aunque los curazoleños, quienes sumaron su primer punto en la historia de los mudniales, querrán dar sorpresa. Este lance contará con el arbitraje del juez central polaco Szymon Marciniak.

Mundial FIFA 2026 Ecuador Alemania Curazao Costa de Marfil
Redacción D10
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