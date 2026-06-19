Canadá logra ante Catar su primera victoria mundialista

El equipo de Jesse Marsch, que había sumado ante Bosnia y Herzegovina su primer punto en una Copa del Mundo, dio otro salto histórico con una actuación de autoridad, presión alta y eficacia. Cyle Larin, Nathan Saliba, un gol en propia puerta de Mohammad Al Mannai y un triplete de Jonathan David firmaron una noche inédita para el fútbol canadiense.

También fue una goleada histórica para el anfitrión. Canadá lo logró en casa, ante 52.497 espectadores, con Alphonso Davies de nuevo en el banquillo y con un ataque que funcionó desde el inicio.

Catar tuvo un arranque prometedor, en el primer minuto, con una llegada de Edmilson Junior que terminó con un remate desviado. Fue prácticamente lo único que pudo hacer el equipo de Julen Lopetegui. A partir de ahí, el partido fue de Canadá. Presionó arriba, recuperó rápido, cargó el juego por los costados y encontró en Tajon Buchanan una amenaza constante contra una defensa catarí desbordada.

El primer aviso serio llegó en el minuto 5, con un disparo duro de Jonathan David rechazado por Mahmoud Abunada. Fue el anticipo del 1-0. En el minuto 15, Ali Ahmed lanzó un córner, David volvió a probar al portero catarí y Larin, atento al rechace, empujó el balón a la red. El delantero, suplente y goleador ante Bosnia, justificó su titularidad con otro tanto decisivo.

El gol no relajó a Canadá. Lo reforzó. Buchanan insistió por la derecha, Ahmed por la izquierda y Catar quedó cada vez más lejos de Maxime Crépeau. En el minuto 28, una acción nacida de nuevo en el sector de Buchanan terminó con un balón suelto en la frontal. Jonathan David lo recogió y ejecutó con precisión para el 2-0.

El partido se rompió definitivamente poco después. En el minuto 30, Koné colocó un pase a Buchanan, que se escapaba hacia el área y fue derribado por Homam Ahmed. El árbitro chileno Cristián Garay señaló penalti en primera instancia, pero la revisión confirmó que la falta había sido fuera del área. La consecuencia fue peor para Catar: roja directa para Homam Ahmed y falta al borde del área.

Ali Ahmed lanzó alto, pero Canadá ya jugaba con ventaja numérica y emocional. Buchanan estuvo cerca de marcar el tercero para Canadá, pero la defensa lo evitó casi sobre la línea. El 3-0 llegó en el añadido del primer tiempo. Larin cabeceó, Abunada hizo una gran parada, pero David apareció otra vez para marcar a puerta vacía.

El descanso solo confirmó la superioridad canadiense. Las estadísticas de la primera mitad explicaban el partido: 67 % de posesión, 14 remates, ocho a puerta y cuatro grandes ocasiones, frente a solo dos disparos y ninguno a puerta de Catar.

La segunda parte empezó con más cambios que reacción. Marsch retiró a Derek Cornelius, amonestado, por Moise Bombito. Lopetegui movió el banquillo con Ahmed Fathy y Mohamed Mannai, pero Catar siguió hundida en su área.

La noche se oscureció en el minuto 50. Madibo entró con dureza sobre Koné. Garay mostró amarilla en primera instancia, pero el VAR elevó la sanción a roja directa. El centrocampista canadiense quedó tendido, rodeado por el banquillo de Canadá para protegerlo de las cámaras.

Mientras tanto, algunos jugadores de ambos equipos se enfrentaron e incluso hubo más que palabras entre Marsch y Lopetegui. Finalmente Koné abandonó el campo en camilla, ovacionado por el público. Poco después fue trasladado a un hospital de Vancouver donde se evaluaba el alcance de la lesión en su pierna izquierda.

Nathan Saliba, sustituto de Koné, lanzó en el minuto 63 una falta desde la frontal que tocó el poste derecho y entró en la portería de Abunada. El centrocampista corrió al banquillo, tomó la camiseta de Koné y la besó. Fue el momento más emotivo de la noche.

Catar, con nueve jugadores, ya no tuvo capacidad para salir. Canadá encadenó córners, mantuvo a Crépeau casi en campo rival para recoger despejes y siguió buscando más goles. El 5-0 llegó en el minuto 74, cuando un disparo de Jacob Shaffelburg terminó desviado por Mohamed Mannai hacia su propia portería.

El sexto, ya en el 90+2, completó la noche de Jonathan David. El delantero canadiense cerró su triplete con otro tanto en el tiempo añadido y redondeó la mayor victoria de Canadá en un Mundial.

Una vez acabado el partido, se produjo una nueva tangana en la que intervinieron técnicos y jugadores de ambos equipos. Lopetegui tuvo que intervenir para mandar a los suyos al vestuario y evitar males mayores.

Canadá, que llegó al torneo con seis derrotas en seis partidos entre México 1986 y Catar 2022, ya tiene su primer punto, su primera victoria y su primera goleada. Todo en menos de una semana. Catar, en cambio, pasó del empate esperanzador ante Suiza a una derrota severa, condicionada por dos expulsiones y por la incapacidad de contener la energía de un anfitrión desatado.