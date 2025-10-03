03 oct. 2025
Fútbol Internacional

Dybala vuelve a entrenarse con el grupo

El argentino Paulo Dybala, jugador del Roma, participó este viernes en una parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros tras perderse los últimos cuatro compromisos por una lesión en el muslo izquierdo que sufrió a mediados de septiembre.

Octubre 03, 2025 09:33 a. m. • 
Por Redacción D10
El argentino se va recuperando de su lesión en el muslo.

La ‘Joya’, mejor jugador de la ‘Loba’ de Gian Piero Gasperini, jugó su último duelo ante el Torino el pasado 14 de septiembre, pero tuvo que ser sustituido al descanso por molestias en el muslo izquierdo.

La lesión le impidió jugar el derbi ante el Lazio, partido más importante de la capital italiana, así como el enfrentamiento ante el Hellas Verona y los dos de Liga Europa ante el Niza y el Lille. Tres de los cuatro partidos se saldaron con victoria ‘giallorossa’, solo el Lille pudo acabar con la racha de 3 victorias de los romanistas.

La derrota ante los franceses estuvo marcada por un episodio desde el punto de penalti, desde el que él es el especialista del equipo. El Roma falló tres veces el mismo penalti, repetido por partida doble debido a irregularidades cometidas por jugadores del Lille. Dos lanzamientos del ucraniano Artem Dovbyk y uno del argentino Matías Soulè.

El argentino se ejercitó durante toda la semana pasada de manera individual y su vuelta a los entrenamientos abre la puerta a su presencia en el duelo ante el Fiorentina este domingo, aunque con la más que probable posibilidad de que sea desde el banquillo de Florencia.

Los ‘Viola’, por el momento, no conocen la victoria en Serie A, competición en la que su participación se salda con dos derrotas y dos empates.

