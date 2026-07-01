Deschamps avisa del peligro de Paraguay

“Va a ser muy difícil porque son muy agresivos. Saben defenderse. Paraguay ha jugado muy bien”, afirmó el técnico en rueda de prensa tras golear a Suecia (3-0) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y clasificarse para octavos de final.

Deschamps adelantó que va a preparar el choque “de manera muy específica”, pero que primero dejará a sus jugadores descansar tras el esfuerzo realizado en los dieciseisavos de final.

“Vamos a tomarnos con calma las siguientes 48 horas y empezaremos de nuevo. Paraguay nos espera con cualidades diferentes”, pero ahora “queremos disfrutar el momento”, señaló.

“Estoy muy satisfecho y orgulloso. Tenemos que mantenernos así”, añadió.

No obstante, Deschamps quiso rebajar la euforia de los periodistas franceses que estaban en la rueda de prensa y recordó que siempre se puede mejorar y aumentar la exigencia.

“Tenemos que perfeccionar algunas cosas, como la posición de los jugadores en el campo, y transformar algunos puntos negativos”, apreció.

En este sentido, recordó que el combinado galo recibió dos goles en la fase de grupos.

“Siempre hay problemas, incluso cuando no los hay; siempre hay lugar para mejoras”, subrayó.

También mencionó que el equipo salió “tímido” contra Suecia y lamentó las ocasiones falladas en el primer tiempo, en alusión a los dos remates al palo de Kylian Mbappé y Michael Olise cuando el marcador estaba 0-0.

“Podríamos haber sido más eficaces en el primer tiempo”, valoró.

‘Les Bleus’ arrollaron al combinado sueco en los dieciseisavos de final con un doblete de Mbappé, que lleva ya seis goles en el torneo, y otro más de Bradley Barcola. Ahora buscarán una plaza en los cuartos de final frente a Paraguay, verdugo de Alemania, el próximo 4 de julio en Filadelfia.