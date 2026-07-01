Ante Congo, Inglaterra busca despejar dudas

Tras un arranque muy convincente ante Croacia (4-2), especialmente por la actuación coral de la segunda parte, los Tres Leones han revivido los viejos fantasmas del pánico escénico inglés en las grandes citas fruto de sus dos encuentros posteriores.

La tónica de Los leopardos ante los dos grandes nombres que ha encarado en lo que va de Mundial, Portugal (1-1) y Colombia (1-0), fue la de mantener un bloque bajo muy ordenado y esforzado y buscar las transiciones rápidas, especialmente por las bandas.

El choque se jugará en el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, a partir de las 13:00.

CIFRA. 3 anotaciones lleva Harry Kane en esta Copa del Mundo, siendo la principal carta ofensiva de Inglaterra.