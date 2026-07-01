01 jul. 2026
Copa del Mundo

Ante Congo, Inglaterra busca despejar dudas

Una Inglaterra que no ha logrado sacudirse las dudas que planean sobre sus posibilidades de llegar lejos en el Mundial tras la última victoria ante Panamá busca disipar todo recelo en el partido de dieciseisavos que la enfrenta hoy a una República del Congo sin complejos, selección que logró incomodar a Portugal y Colombia en la fase previa.

Julio 01, 2026 07:42 a. m. • 
Por Redacción D10
Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026

Goleador. Kane es una de las grandes figuras de Inglaterra.

Foto: AFP

Tras un arranque muy convincente ante Croacia (4-2), especialmente por la actuación coral de la segunda parte, los Tres Leones han revivido los viejos fantasmas del pánico escénico inglés en las grandes citas fruto de sus dos encuentros posteriores.

La tónica de Los leopardos ante los dos grandes nombres que ha encarado en lo que va de Mundial, Portugal (1-1) y Colombia (1-0), fue la de mantener un bloque bajo muy ordenado y esforzado y buscar las transiciones rápidas, especialmente por las bandas.

El choque se jugará en el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, a partir de las 13:00.

CIFRA. 3 anotaciones lleva Harry Kane en esta Copa del Mundo, siendo la principal carta ofensiva de Inglaterra.

Copa del mundo Inglaterra RD Congo Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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