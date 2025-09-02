02 sept. 2025
Donnarumma llega al City por 30 millones

El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma llega al Manchester City, procedente del Paris Saint Germain, en una operación valorada en 30 millones de euros.

Gianluigi Donnarumma, portero italiano que fue traspasado al Manchester City.

El fichaje del italiano dependía de la venta del brasileño Ederson Moraes al Fenerbahçe, que se ha confirmado este martes por 14 millones de euros.

El arquero fue apartado por el PSG cuando Luis Enrique decidió que prefería optar por otro guardameta, pese a que Donarumma fue clave para que los parisinos conquistaran la pasada Liga d Campeones, especialmente con sus paradas ante el Liverpool en octavos de final y contra el Arsenal en semifinales.

Donnarumma, campeón de la Eurocopa en 2021 con Italia, llegó al PSG ese mismo año procedente del Milan y desde entonces ha disputado 161 encuentros con los capitalinos, ganando cuatro ligas francesas, dos copas de Francia, y la ya citada Champions League.

En el City se topará con la competencia de James Trafford, por el que el City pagó 30 millones al Burnley este verano para repescarlo y que ha sido titular en las tres primeras jornadas de Premier League.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENAL
Fútbol Internacional
Un golazo de Szoboszlai reafirma al campeón
No están del todo finos todavía el Liverpool y el Arsenal, más intensos que precisos, más insistentes que lúcidos, aplacados entre sí en el desafío total de Anfield hasta el golazo de falta directa de Dominik Szoboszlai, que premió la segunda parte del vigente campeón y derribó el espíritu de resistencia de su oponente.
Agosto 31, 2025 02:56 p. m.
FBL-ESP-LIGA-ALAVES-ATLETICO MADRID
Fútbol Internacional
El Atlético de Madrid, incapaz de ganar
El Atlético de Madrid empató en Vitoria ante el Deportivo Alavés (1-1) y sigue sin ganar en la Liga española después de tres jornadas, a pesar de haberse adelantado a los 7 minutos con un gol de Giuliano Simeone al que respondió Carlos Vicente, a los 14, al transformar un penal.
Agosto 30, 2025 03:10 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-30 at 14.59.55.jpeg
Fútbol Internacional
El Sunderland de Omar Alderete continúa sorprendiendo
El Sunderland de Omar Alderete continúa su gran regreso a la Premier League y sumó su segundo triunfo de la temporada al remontar al Brentford en el cuarto de hora final (2-1).
Agosto 30, 2025 03:04 p. m.
Julio Enciso
Fútbol Internacional
Ahora sí: Julio Enciso será adquirido por el Grupo BlueCo
El Brighton, donde milita el paraguayo Julio Enciso tiene todo acordado con el Grupo BlueCo para que el atleta sea jugador del Racing de Estrasburgo, y con un potencial futuro en el Chelsea.
Agosto 29, 2025 04:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Romano Benito Floriani Mussolini
Fútbol Internacional
El bisnieto de Mussolini debuta en la Serie A
El italiano Romano Benito Floriani Mussolini, bisnieto del dictador Benito Mussolini, debutó este viernes en Serie A como jugador del Cremonese, donde también milita el paraguayo Antonio Sanabria, con una victoria agónica ante el Sassuolo (3-2) y una participación clave en la que provocó el penal decisivo.
Agosto 29, 2025 04:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Facundo-Buonanotte.jpg
Fútbol Internacional
Tras descartar a Enciso, BlueCo ahora va por Buonanotte
Luego de que esta semana la venta del pase del paraguayo Julio Enciso al grupo empresarial BlueCo se frustara, ahora Brighton se encuentra negociando el traspaso de otro de sus jugadores sudamericanos que no han tenido mucho rodaje con las Gaviotas: el argentino Facundo Buonanotte.
Agosto 29, 2025 03:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más