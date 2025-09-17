17 sept. 2025
Fútbol Internacional

Donnarumma: “El City era mi primera y única opción”

Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City, confirmó que fichar por los ingleses era su “primera y única opción”.

Septiembre 17, 2025 10:20 a. m. • 
Por Redacción D10
Gianluigi Donnarumma, portero italiano del Manchester City.

Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City, confirmó que fichar por los ingleses era su “primera y única opción” y se refirió a Luis Enrique y a su salida del Paris Saint Germain: “La gente toma sus decisiones, el fútbol es así".

El portero italiano ganó el año pasado la Champions League siendo fundamental para su equipo, pero Luis Enrique decidió que necesitaban otro portero y se vio obligado a salir. El City le fichó por 30 millones de euros.

“Fui muy claro en que mi deseo era venir aquí. Es mi primera y única opción, lo único que quería. Estoy muy feliz en el City, siendo parte de este fantástico equipo. Espero quedarme muchos años”, dijo Donnarumma este miércoles en la rueda de prensa previa al debut en Champions League contra el Nápoles.

“Aún tengo mucho que mejorar y creo que puedo dar mucho más. Ese es mi objetivo. Guardiola puede mejorarme mucho también.. Le agradecí que me ficharan porque es un orgullo y un honor estar aquí y tenerle como entrenador. Antes del verano sabía que el City estaba muy interesado en mí. Sabía que el entrenador (Guardiola) estaba muy interesado en mí y que todo el mundo quería que fichara”.

Sobre su salida del PSG, Donnarumma explicó que no le gusta demasiado hablar del pasado, pero que la gente toma sus propias decisiones y que eso es parte del fútbol.

“Le deseo a mis excompañeros lo mejor porque se lo merecen. Tengo una gran relación con ellos, siempre me han demostrado mucho cariño, incluso cuando sabían que me iba”. EFE

Redacción D10
