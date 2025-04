Diego Martínez pide disculpas por su polémico gesto

Cerro Porteño venció 3-1 a Recoleta por la fecha 16 del torneo Apertura disputado en el estadio Arsenio Erico donde la polémica la instaló el técnico azulgrana Diego Martínez.

Diego León abrió el marcador en Barrio Obrero y el DT Diego Martínez gritó de forma desaforada haciendo callar con gestos a la hinchada azulgrana que venía criticando al autor del gol.

En conferencia de presa, Martínez no respondió consultas, entró para pedir disculpas y sorprendió con su explicación. “Quiero pedir perdón al plateista con el cual tuve un entredicho hoy. No tengo que reaccionar de forma eufórica en momentos así. No hay nada más importante que eso”, indicó.

Diego Martínez abrió el paraguas al pedir disculpas y explicó que su polémico gesto no fue a la hinchada, sino a un aficionado en específico que venía criticando a Diego León.