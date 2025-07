El clásico, la frase de Troglio y la supremacía azulgrana en el Este

El vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió, entre otros temas, al superclásico frente a Olimpia que será este domingo a las 16.00 en el Antonio Aranda.

“Pedro Troglio era el técnico cuando papá era el presidente y él decía que el clásico no es un partido aparte, es un torneo aparte. Entonces no siempre el que llega mejor al clásico, llega peor, bien o mal, gana. El clásico es el clásico y vamos a tomarlo con esa seriedad”, expresó Pettengill en charla con la 1080 AM.

“Estamos en deuda con la afición azulgrana en lo que respecta a los últimos clásicos. Vamos a poner todo nuestro empeño y vamos a salir a competir para darle una alegría al pueblo azulgrana”, afirmó.

El directivo dio importancia al partido, al contexto y espera que el duelo sea una fiesta y completa con un triunfo para el público cerrista. Sin embargo, acontinuación dejó unas frases picantes..

“El Altoparaná es cerrista. Cerro es mayoría allá en el Este del país. Cerro genera mucho en esa parte, al igual que todo el país y vamos a estar expectante para darle una alegría a ese gran público cerrista. El Este del país fue históricamente cerrista”, tiró Pettengill.

