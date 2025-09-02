02 sept. 2025
Eliminatorias

Diego Gómez: de mirar por tevé a ser protagonista

A su llegada al país, Diego Gómez recordó que cuando se consiguió la última clasificación a una Copa del Mundo, él estaba “en casa, mirando por la tele”. El jueves, el volante de Paraguay podría ser uno de los protagonistas de la obtención del boleto mundialista.

Septiembre 02, 2025 10:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Gómez vs. Vinícius Jr.

Diego Gómez estuvo frente a brasil, que fue el anterior choque de la Albirroja por Eliminatorias.

Miguel Schincariol / AFP

A sus 22 años, Diego Gómez está por vivir la experiencia de clasificarse con su selección a una Copa del Mundo. Al pisar tierra guaraní, el volante del Brighton recordó que cuando Paraguay se clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010 “estaba en casa, mirando por la tele”. En aquel entonces, el futbolista solo tenía seis años.

Hoy por hoy, es una de las piezas del onceno dirigido por Gustavo Alfaro y lo más probable es que ante Ecuador esté en el terreno de juego luchando por conseguir el boleto al Mundial 2026. “Desde el combo pasado ya estuve muy ansioso de que llegue este momento. Ya estoy acá, esperando que llegue el jueves”, aseveró.

Estar tan cerca de la clasificación “es una sensación única de poder estar en este momento con la selección. Es un orgullo muy grande poder lograr lo que todos queremos”. El mediocampista insistió: “Ya estoy muy emocionado”.

Paraguay está al borde de conseguir el boleto a una Copa Mundial después de quedarse con las manos vacías en tres Eliminatorias Sudamericanas seguidas. Solo necesita sumar un punto frente a Ecuador para asegurar su clasificación. En el peor de los casos, hasta con una derrota podría avanzar siempre que Venezuela no le gane a Argentina en Buenos Aires.

Sin embargo, el volante Diego Gómez no especula. “Esperemos que no sea con un empate, podemos lograr también una victoria para que sea más lindo para toda la gente”, declaró a su llegada al país. El choque de Paraguay con Ecuador será el 4 de septiembre, a las 20:30, en el estadio ueno Defensores del Chaco.

Diego Gómez Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
