Derlis a la espera de la plena recuperación

“Los estudios que me hice en Brasil salieron bien, me dijo el doctor que no me preocupe, que todo está encaminado a concretar con una recuperación plena para el inicio de la pretemporada”, explicó el atacante en conversación con Tigo Sport.

“Ahora queda en tratar de llegar bien para el próximo año y hacer bien las cosas, que uno con los rendimientos va pensando también en la Selección y la Copa America”, remarcó el delantero.

Con lo que refiere al equipo, se aguarda concretar el traspaso del defensor Mateo Gamarra al Atlético Paranaense de Brasil, operación que rondaría los 3.200.000 dólares, cifra que dará un respiro importante a las arcas de la institución, que busca levantar la sanción de FIFA para poder reforzar al plantel para la próxima temporada.

Entre los nombres que suenan para sumarse están los de los defensores Juan Patiño, Carlos Espínola y el volante Carlos Arrúa.