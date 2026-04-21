Vallejo avanza en el Masters 1000 de Madrid y marca nuevo hito

El tenista paraguayo Daniel Vallejo, de 21 años de edad, consiguió este martes su segundo triunfo en la ronda de la qualy del Abierto Masters 1000 de Madrid, España, avanzando al cuadro principal de la competencia por primera vez en su carrera.

El mejor tenista guaraní en la actualidad superó en su segundo juego al portugués Henrique Rocha por 6-1, 4-6 y 6-2. Previamente, había derrotado al español Pedro Martínez con un contundente 6-3 y 6-1.

Con este resultado, será la primera vez que el asunceno dispute el main draw de un ATP Masters 1000, marcando un nuevo hito en su carrera y también para el tenis paraguayo.

Después de 16 años, un paraguayo superó la ronda previa y accede a la principal. La última fue el legendario Ramón Delgado, en Indian Wells, en el 2010.

Vallejo enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov en la primera ronda del cuadro principal que se podrá en marcha este miércoles 22 de abril. También, según el ranking en vivo, se ubica en el puesto 90 de la clasificación mundial.

PREMIOS. El Abierto de Madrid, que se disputará del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica (Madrid), repartirá 16.059.300 de euros en premios, 351.300 más que en 2025, a partes iguales entre el torneo masculino (ATP) y el femenino (WTA), 8.029.650 para cada categoría.

El Masters 1000 de la capital acogerá en sus pistas de tierra batida 48 jugadores en la previa del masculino; 43 de ellos con acceso directo y cinco ‘wild cards’.

En el formato individual habrá 128 jugadores divididos en 32 cabezas de serie, 79 por ranking de acceso directo, 12 procedentes de la previa y cinco ‘wild cards’, entre las que figuran los nombres de los españoles Rafa Jódar, Martín Landaluce y Pablo Carreño. En dobles habrá 32 parejas, en las que 29 de ellas tendrán acceso directo, y tres ‘wild cards’.