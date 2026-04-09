09 abr. 2026
Tenis

Sinner se repone a los contratiempos físicos e iguala a Sampras

El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, se repuso de los contratiempos físicos con los que se encontró a partir del segundo set del partido disputado ante el checo Tomas Machac y, a pesar de que se dejó un set, cerró su decimocuarta victoria seguida (6-1 y 6-7(3) y 6-3) y se situó en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo.

Abril 09, 2026 10:49 a. m. • 
Por Redacción D10
TENNIS-ATP-MONTE CARLO

Jannik Sinner, tenista italiano.

Foto: AFP

El jugador de San Cándido sumó su decimonovena victoria seguida en un torneo Masters 1000 e igualó en este aspecto al estadounidense Pete Sampras, en 1994 y solo queda por detrás de Djokovic, Nadal y Federer.

Sinner tuvo que realizar un evidente ejercicio de resistencia. Se le vio incómodo en algunos momentos, con molestias en la espalda. No daba la sensación de moverse a gusto el número dos del mundo que no perdía un set desde que fue derrotado en los cuartos de final del torneo de Doha, ante el también checo Jakub Mensic, en febrero pasado.

De hecho pidió la asistencia médica tras el quinto juego de la manga definitiva. Reconoció haber sentido malestar y mareos. También Machac, dañado en el codo izquierdo.

Después de 37 sets seguidos ganados en torneos Masters 1000 se dejó uno en el camino, aunque después supo reconducir la situación complicada.

El jugador de San Cándido, que arrebatará a Carlos Alcaraz el número uno del mundo si gana el torneo el domingo, estuvo 5-2 por debajo en la segunda manga. En dos ocasiones su rival, que nunca le ha podido ganar -este era el cuarto enfrentamiento-, sacó para apuntarse la manga. Pero Sinner sumó cuatro juegos seguidos y forzó el desempate que ganó el checo, el primero que consigue apuntarse Machac entre todos los cara a cara frente al transalpino.

El italiano que inició el partido con una solvencia similar a la que ha mostrado en partidos anteriores y que le impulsaron a la conquista del Sunshine Double, -los Masters 1000 de Miami e Indian Wells-, jugará en cuartos contra el canadiense Felix Auger Aliassime que se clasificó tras el abandono del noruego Casper Ruud con el partido 7-5 y 2-2 a favor del norteamericano, a causa de una lesión en el gemelo de la pierna derecha.

Sinner salió airoso del mal momento que vivió en el segundo set cuando dio síntomas de fatiga y su rival lo aprovechó. Sin embargo, a partir del séptimo juego se recuperó y mejoró y a pesar de ceder el parcial, arrancó solvente en el tercero, con una rotura en el que estableció un desequilibrio que fue definitivo para sellar el triunfo después de dos horas.

El italiano, que acumula una racha de diecinueve victorias seguidas en torneos Masters 1000 (38-0 en sets) se situó en los cuartos de final en el Montecarlo Country Club por cuarta vez en cinco participaciones en el torneo tras ganar los títulos en París, Indian Wells y Miami.

Logró Sinner su objetivo de alcanzar sus sexagésimo quintos cuartos de final en el circuito y los vigésimo primeros en un Masters 1000. Ahora espera a Auger Aliassime.

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