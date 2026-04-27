27 abr. 2026
Tenis

Dani Vallejo se estrella contra Flavio Cobolli


El paraguayo Daniel Vallejo cayó este lunes por 6-3 y 6-2 frente al italiano Flavio Cobolli y se despidió del Mutua Madrid Open.

Abril 27, 2026 04:33 p. m. • 
Por Redacción D10
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Daniel Vallejo llegó hasta la tercera ronda en Madrid.

Foto: Gentileza.

La principal raqueta del Paraguay, Daniel Vallejo, cerró este lunes su participación en el Mutua Madrid Open al caer ante el italiano Flavio Cobolli, número 13 del ranking ATP, por 6-3 y 6-2 en el juego correspondiente a la tercera ronda del certamen.

En los octavos de final, Cobolli se medirá ante el ruso Daniil Medvede, quien superó por 6-3 y 6-2 al noruego Budkov Kjaer en poco más de una hora de juego.

El paraguayo quedó a las puertas de los octavos de final, pero esto no borra el gran desempeño que tuvo en la mítica Caja Mágica. Después de muchos años, un tenista guaraní volvió a estas instancias en un Master 1000.

En su carrera hasta la tercera ronda, Daniel Vallejo se cargó al otrora número 3 del mundo, el búlgaro Grigor Dimitrov y posteriormente al actual 21, Learner Tien considerado la promesa del tenis estadounidense.

Daniel Vallejo Tenis
Redacción D10
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