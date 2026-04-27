Dani Vallejo se estrella contra Flavio Cobolli

La principal raqueta del Paraguay, Daniel Vallejo, cerró este lunes su participación en el Mutua Madrid Open al caer ante el italiano Flavio Cobolli, número 13 del ranking ATP, por 6-3 y 6-2 en el juego correspondiente a la tercera ronda del certamen.

En los octavos de final, Cobolli se medirá ante el ruso Daniil Medvede, quien superó por 6-3 y 6-2 al noruego Budkov Kjaer en poco más de una hora de juego.

El paraguayo quedó a las puertas de los octavos de final, pero esto no borra el gran desempeño que tuvo en la mítica Caja Mágica. Después de muchos años, un tenista guaraní volvió a estas instancias en un Master 1000.

En su carrera hasta la tercera ronda, Daniel Vallejo se cargó al otrora número 3 del mundo, el búlgaro Grigor Dimitrov y posteriormente al actual 21, Learner Tien considerado la promesa del tenis estadounidense.