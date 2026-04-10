10 abr. 2026
Tenis

Alcaraz: “Espero que vengan muchas más victorias”

Carlos Alcaraz se mostró satisfecho con el triunfo ante Alexander Bublik y el nivel ofrecido en el encuentro de cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo, la victoria número 300 en su carrera profesional.

Abril 10, 2026 03:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz llegó a 300 victorias.

Foto: AFP

“Estoy muy feliz por mi victoria 300 y espero que vengan muchas más”, dijo el vigente campeón del Masters 1000 de Montecarlo al término del encuentro contra Bublik, con el que nunca había jugado.

Alcaraz destacó el buen nivel mostrado a pesar del inicio irregular donde se situó con 2-0 pero su rival le dio la vuelta y se colocó 3-2.

“Jugué un partido muy bueno y sólido contra un jugador que probablemente es diferente, poco habitual y que no se sabe qué es lo que va a hacer”, describió el español. “Estoy contento de haber llegado a semifinales y jugar en ese lugar otra vez aquí. He jugado muy sólido”, añadió.

Sobre el partido contra Bublik, Alcaraz destacó el buen arranque aunque desperdició ocasiones de situarse 3-0. “Tuve puntos de rotura en el primer set que no aproveché y perdí un poco la sensación con la pelota y el consiguió más ritmo y estuvo a un buen nivel y jugó buenos juegos”.

“Pude salvar algunas situaciones comprometidas y eso me dio confianza y en el segundo set defendí mejor mi juego. Empecé a jugar más agresivo, fui a más y terminé por hacer un partido muy sólido”, añadió Alcaraz que por segundo año seguido se sitúa en semifinales del Masters 1000 de Montecarlo.

Carlos Alcaraz Tenis
Redacción D10
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