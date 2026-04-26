26 abr. 2026
Tenis

Dani Vallejo va por otra hazaña en Madrid: ¿Cuándo y a qué hora?

El paraguayo Daniel Vallejo va por otro paso histórico este lunes en Madrid. Enfrenta al italiano Flavio Cobolli, número 13 del mundo.

Abril 26, 2026 07:33 p. m.
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Daniel Vallejo quiere seguir agrandando su figura.

Foto: Gentileza.

El tenis paraguayo vive días de ensueño en la capital española. Tras derribar a gigantes como Grigor Dimitrov, Daniel Vallejo (96° ATP) se vuelve a presentar este lunes no antes de las 14:00 en la mítica Caja Mágica para buscar un lugar entre los mejores 16 del Mutua Madrid Open.

Nuestro compatriota, que viene de una semana perfecta sin ceder sets en sus últimos compromisos, se medirá ante el italiano Flavio Cobolli, actual número 13 del mundo y décimo sembrado del torneo.

Vallejo llega en el mejor momento de su carrera profesional, habiendo superado la barrera del Top 100 y consolidándose como el primer paraguayo en alcanzar estas instancias de un Masters 1000 desde Ramón Delgado. Dani no solo juega por un pase a octavos, sino por seguir reescribiendo la historia del deporte nacional.

Daniel Vallejo Tenis Madrid
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