Fútbol Internacional

De Rossi, nuevo entrenador del Génova

El italiano Daniele De Rossi, leyenda y exentrenador del Roma, se convirtió este jueves en el nuevo entrenador del Génova tras el despido del francés Patrick Vieira.

Noviembre 06, 2025 09:42 a. m. • 
Por Redacción D10
El cuadro italiano presentó a su nuevo entrenador.

Foto: @GenoaCFC

“El Génova anuncia que ha confiado a Daniele De Rossi la dirección técnica del primer equipo. El nuevo entrenador ya se ha reunido con los jugadores de la plantilla y dirigirá el entrenamiento vespertino programado en el Centro Deportivo Signorini”, informó el club en un comunicado oficial.

De Rossi, de 42 años, será presentado este viernes, en un acto en el que estará acompañado por el español Diego López, nuevo director deportivo del club. El nuevo técnico del club más antiguo de Italia debutará en Serie A este domingo ante el Fiorentina, equipo que despidió a su entrenador, Stefano Pioli, y todavía no tiene sustituto.

El combinado genovés ganó el lunes, ante el Sassuolo, su primer partido de la temporada en el campeonato doméstico italiano, bajo la dirección interina de Roberto Murgita, asistente hasta el momento en el primer equipo, y Domenico ‘Mimmo’ Criscito, entrenador de la cantera, que ahora da el relevo a De Rossi, de vuelta a los banquillos tras más de un año inactivo.

El mítico exjugador del Roma, ganador del Mundial 2006 con la ‘Azzurra’, tuvo precisamente en la que fue su casa durante 18 años como jugador su última experiencia como entrenador.

Llegó a la ‘Loba’ como sustituto del luso José Mourinho en enero de 2024 y, después de renovar hasta junio de 2027, fue despedido de forma imprevista en la cuarta jornada de la temporada 2024-25, el 18 de septiembre de 2024.

En su experiencia como entrenador, además, fue responsable desde octubre de 2022 del SPAL de Serie B durante 4 meses, hasta que fue despedido por malos resultados; y antes colaboró con el cuerpo técnico de Roberto Mancini en la selección italiana, durante la Eurocopa de 2021 que la ‘Azzurra’ ganó en Wembley.

