30 jun. 2026
Copa del Mundo

De la provocación al llanto, del miedo al escándalo en Alemania

VIDEO. En las últimas horas se hizo viral una conversación del capitán Kimmich con sus compañeros y dejó abierta la puerta del escándalo.

Junio 30, 2026 11:14 a. m. • 
Por Redacción D10
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

Los jugadores alemanes durante la definición por penales.

Foto: AFP.

La tanda de penales entre Paraguay y Alemania dejó muchos puntos en el aire. La Albirroja consiguió imponerse y convertirse en la primera selección en eliminar a Alemania por esa vía en la Copa del Mundo.

Sin embargo, la definición estuvo cargada de condimentos. Primero cuando Tonny Sanabria, así como Fabián Balbuena malograron sus disparos, hubo provocaciones de los jugadores alemanes hacia los guaraníes.

Tras el cuarto disparo paraguayo, Joshua Kimmich, capitán alemán, preguntó a sus compañeros si estaban dispuestos a patear. Varios como Anton, Brown, expresaron negativa, al igual que otro de los consultados, el experimentado Leon Goretzka, quién también se negó.

Al final de la cuestión terminó pateando Jonathan Tah, quien según algunos periodistas alemanes, nunca había pateado un penal hasta ese momento y lo terminó rematando por encima del arco.

La escena ganó viralidad y fuertes críticas para los jugadores alemanes que no quisieron cargar con la responsabilidad.

Alemania Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
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