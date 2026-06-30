De la provocación al llanto, del miedo al escándalo en Alemania

La tanda de penales entre Paraguay y Alemania dejó muchos puntos en el aire. La Albirroja consiguió imponerse y convertirse en la primera selección en eliminar a Alemania por esa vía en la Copa del Mundo.

Sin embargo, la definición estuvo cargada de condimentos. Primero cuando Tonny Sanabria, así como Fabián Balbuena malograron sus disparos, hubo provocaciones de los jugadores alemanes hacia los guaraníes.

Tras el cuarto disparo paraguayo, Joshua Kimmich, capitán alemán, preguntó a sus compañeros si estaban dispuestos a patear. Varios como Anton, Brown, expresaron negativa, al igual que otro de los consultados, el experimentado Leon Goretzka, quién también se negó.

Según BILD, Kimmich le preguntó hasta DOS veces a Goretzka si se veía para tirar el 6º penalti, que acaba siendo decisivo. Goretzka rechaza las dos veces por miedo.



Finalmente lo tira (y falla) Tah, en lo que fue su 1º penalti como jugador profesional.



Y yo aquí nunca voy a… pic.twitter.com/3J15T0G65E — Andrés Weiss (@andresweiss_) June 30, 2026

Al final de la cuestión terminó pateando Jonathan Tah, quien según algunos periodistas alemanes, nunca había pateado un penal hasta ese momento y lo terminó rematando por encima del arco.

La escena ganó viralidad y fuertes críticas para los jugadores alemanes que no quisieron cargar con la responsabilidad.