04 may. 2026
Tenis

Vallejo salta al Foro Itálico

Con nuevo puesto en el ranking, Dani enfrenta el desafío en Roma.

Mayo 04, 2026 07:10 a. m. • 
Por Redacción D10
TENNIS-ATP-ESP-MADRID OPEN

En Italia. El tenista paraguayo busca repetir rendimiento.

Foto: AFP

El tenista paraguayo, de 21 años de edad, Daniel Vallejo, amaneció este lunes en el puesto 84 de la clasificación mundial, tras su gran desempeño en el Masters 1000 de Madrid, en donde logró dos fantásticas victorias.

En su estreno, en el Arantxa Sánchez, Vallejo tuvo una jornada maravillosa al batir al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-4 en una hora y 34 minutos. Posteriormente, apeó al número 21 del mundo, Learner Thien, para avanzar a la tercera ronda en donde no pudo contra el italiano Flavio Cobolli, número 13 del ranking ATP.

Estos dos triunfos le permiten ganar posiciones y encaminarse hacia su objetivo de cerrar la temporada entre los 50 mejores tenistas.

Hoy, Vallejo salta en el Foro Itálico para enfrentar su segundo ATP Masters 1000, desde la qualy, como lo fue en la capital española.

En su camino se interpone el portugués Jaime Faria, de 22 años de edad, no antes de las 12:00. En caso de avanzar tendrá que verse de nuevo las caras con otro luso Henrique Rocha, tal como sucedió recientemente.

Sinner hace historia en la Caja Mágica

Con evidente distancia respecto a su rival, el alemán Alexander Zverev, Jannik Sinner dio un paso más en su recorrido, ganó por primera vez en la Caja Mágica (6-1 y 6-2) y se erigió en el primer jugador de la historia en ganar cinco Masters 1000 de forma consecutiva, desde París 2025 hasta Madrid 2026. No hubo batalla ayer en un reflejo que demuestra que el italiano está fuera del alcance de la mayoría de adversarios.

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