Rublev se cita con Sinner en cuartos de final

Rublev, número 14 del ránking, avanzó en el torneo y buscará ahora igualar o mejorar su mejor resultado en la capital italiana, unos cuartos de final alcanzados en 2021.

El ruso logró una victoria trabajada en dos horas y quince minutos tras remontar un inicio difícil y superar un igualado ‘tie-break’ en el segundo set.

En la tercera manga, impuso su físico para terminar cerrando el partido con triunfo.

Con este resultado, Rublev certifica su 16º acceso a cuartos de final en torneos Masters 1000, el primero desde Cincinnati el año pasado y el primero sobre tierra desde su título en Madrid 2024.

Por su parte, Basilashvili se quedó cerca de seguir avanzando en Roma, donde alcanzó esta temporada su mejor resultado en tierra batida al llegar a cuarta ronda.

Rublev se enfrentará en el siguiente partido a Sinner, favorito del torneo, que ganó este martes a su compatriota Andrea Pellegrino. EFE