Dani Carvajal, dos partidos de sanción

Dani Carvajal, capitán y lateral derecho del Real Madrid, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por el comité disciplinario de la UEFA tras ser expulsado en el partido ante el Olympique Marsella de la primera jornada de la Liga de Campeones.

Carvajal vio la roja directa en el minuto 72 del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu por golpear con su cabeza en la del guardameta argentino Gerónimo Rulli en una discusión antes de un saque de esquina.

El capitán madridista, que no puede jugar este martes en el partido ante el Kairat Almaty en el feudo kazajo ni en la siguiente jornada ante el Juventus (22 de octubre), no hubiera podido jugar de todas maneras pues se encuentra lesionado al sufrir una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha en el choque de LaLiga EA Sports del pasado sábado ante el Atlético de Madrid, lo que le tendrá alejado de los terrenos de juego entre cuatro y cinco semanas. EFE