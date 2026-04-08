08 abr. 2026
Copa Libertadores

Cruzeiro impone su ley en Ecuador y vence al Barcelona

El Cruzeiro brasileño inició este martes con buen pie su andadura en la Copa Libertadores de 2026 al imponerse por 0-1 en su visita al Barcelona ecuatoriano con un gol de Matheus Pereira.

Abril 08, 2026 07:19 a. m. • 
Por Redacción D10
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El conjunto azul se impuso ante el equipo de Héctor Villalba.

Foto @Cruzeiro

El triunfo obtenido en el estadio Monumental de Guayaquil permite al equipo brasileño situarse al frente del Grupo D del torneo continental.

Pereira hizo el gol de la victoria en el minuto 53 con un remate de cabeza que otorgó tranquilidad al Cruzeiro y a su técnico, el portugués Arthur Jorge, tras la goleada que habían recibido frente al Sao Paulo por 4-1 en la liga brasileña.

El Cruzeiro comenzó rápidamente a imponer su juego, a distribuir con mejor criterio el balón, con aplicación y colaboración de sus elementos, mientras que el cuadro ecuatoriano perdió pronto el control del enfrentamiento y el orden para salir jugando desde su propia zona.

El conjunto local recurrió al esfuerzo, pero no le alcanzó.

La propuesta simple y precisa del cuadro visitante para atacar y defender obligó a Barcelona a defenderse y a rechazar el balón sin ninguna dirección.

El cuadro amarillo salió al segundo tiempo a intentar imponer su propuesta de juego, pero fue el conjunto visitante el que hizo lo justo para alzarse con la victoria.

Pereira aprovechó un centro desde larga distancia de Fagner, ganó en el salto a los defensas locales y con un preciso cabezazo anotó el tanto para Cruzeiro.

Tras el gol, el cuadro de Arthur Jorge intensificó el buen trato del balón, lo trasladó y manejó por los sectores donde Barcelona resultaba irresoluto.

Francisco Da Costa, que reemplazó a Kaio Jorge, se perdió el segundo gol al minuto 92 ya que su disparo se escapó sobre el travesaño al disparar desde corta distancia y con el arco vacío.

Copa Libertadores Cruzeiro Barcelona
Redacción D10
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