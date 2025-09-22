Claudia Martínez va por hacer historia

Nuestra compatriota marcó historia al convertirse en la primera nacida en este país en pugnar por uno de los premios de tan alto prestigio a nivel mundial.

Martínez participa por el Trofeo Kopa, premio que se entrega a las mejores jugadoras juveniles del mundo menores de 21 años.

En la nómina la futbolista de Olimpia y la Selección Paraguaya deberá competir contra Michelle Agyemang (Inglaterra), Linda Caicedo (Colombia), Wieke Kaptien (Países Bajos) y Vicky López (España).

Claudia Martínez, con solo 17 años, demostró una gran capacidad conduciendo al título a la Sub 17 en el Sudamericano de Colombia. Luego, con la Absoluta, destacó en la Copa América quebrando un récord al ser la más joven en hacer un triplete, además de quedar como una de las goleadoras del torneo.