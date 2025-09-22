22 sept. 2025
Balón de Oro

Ousmane Dembelé, Balón de Oro 2025

El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el Balón de Oro 2025 que concede la publicación gala France Football y la UEFA.

Septiembre 22, 2025 05:54 p. m. 
Redacción D10
El francés Ousmane Dembelé gana el Balón de Oro 2025.

Foto: APF

El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el Balón de Oro 2025 que conceden la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.

Dembelé precedió en la clasificación del premio al internacional español Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y a su compañero de equipo Vitinha. Completaron el ‘top 5' egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el también azulgrana Raphinha.

El galo, de 28 años, brilló con luz propia y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

El futbolista de Vernon, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al español Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, y es el primer francés que lo gana desde que recayó en Karim Benzema, entonces delantero del Real Madrid y actualmente en el Al Ittihad saudí.

El atacante del PSG es el sexto jugador de su país en ganar el Balón de Oro, tras Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022). EFE

Balón de Oro Ousmane Dembélé PSG
Redacción D10
Balón de Oro
Sarina Wiegman, Trofeo Johan Cruyff a la mejor entrenadora
La neerlandesa Sarina Wiegman, entrenadora de la selección de Inglaterra, fue galardonada este lunes con el Trofeo Johan Cruyff a la mejor técnica en la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación France Football y la UEFA en el teatro Chatelet de París.
Septiembre 22, 2025 04:36 p. m.
Balón de Oro
Claudia Martínez, entre las mejores del mundo
La paraguaya Claudia Martínez no pudo levantar el Trofeo Kopa en la gala del Balón de Oro 2025, pero la delantera albirroja se ganó el respeto y la admiración de la afición nacional.
Septiembre 22, 2025 04:31 p. m.
Redacción D10
Balón de Oro
Lamine Yamal, galardonado con el Trofeo Kopa por segundo año seguido
Lamine Yamal fue galardonado este lunes con el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años dentro de la gala del Balón de Oro 2025.
Septiembre 22, 2025 04:22 p. m.
Redacción D10
Balón de Oro
Claudia Martínez va por hacer historia
La talentosa Claudia Martínez y el fútbol paraguayo tendrán hoy una jornada memorable en París, Francia en donde desde las 16:00 (hora de Paraguay) se desarrollará la ceremonia del Balón de Oro.
Septiembre 22, 2025 07:19 a. m.
Redacción D10