Balón de Oro

El París Saint Germain, mejor club de fútbol masculino

El París Saint Germain fue galardonado este lunes con el trofeo al mejor club de la pasada temporada de fútbol masculino dentro de la gala del Balón de Oro 2025.

UEFA Champions League - PSG vs Atalanta BC

Kylian Mbappé dio la Copa de Francia al PSG.

Foto: TERESA SUAREZ/EFE

El París Saint Germain fue galardonado este lunes con el trofeo al mejor club de la pasada temporada de fútbol masculino dentro de la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación francesa France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.

El conjunto parisino se impuso en la Liga de Campeones, así como en la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa europea.

“Es un honor estar aquí, ante jugadores, entrenadores, los mejores del mundo. Hemos ganado un gran galardón colectivo, eso demuestra que el equipo gana siempre. Quiero agradecer a todos mis jugadores, especialmente al capitán, Marquinhos, al entrenador, a todo el cuerpo técnico. También a todos los antiguos presidentes, sin ellos no estaríamos aquí", dijo el actual presidente, Nasser Al-Khelaifi.

También agradeció a “la mejor afición del mundo”, que se dio cita en las puertas del teatro y que comenzó a encender bengalas durante la gala, mientras el equipo caía en Marsella contra el eterno rival en un partido liguero que fue aplazado este domingo por la lluvia.

Al-Khelaifi se mostró especialmente orgulloso de haber conquistado la Liga de Campeones: “No ha sido fácil, hemos tenido que dedicarle tiempo para crear una estructura adecuada, entre las mejores del mundo”. EFE

Balón de Oro
Luis Enrique, mejor entrenador del mundo
El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador en la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.
Balón de Oro
Sarina Wiegman, Trofeo Johan Cruyff a la mejor entrenadora
La neerlandesa Sarina Wiegman, entrenadora de la selección de Inglaterra, fue galardonada este lunes con el Trofeo Johan Cruyff a la mejor técnica en la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación France Football y la UEFA en el teatro Chatelet de París.
Balón de Oro
Claudia Martínez, entre las mejores del mundo
La paraguaya Claudia Martínez no pudo levantar el Trofeo Kopa en la gala del Balón de Oro 2025, pero la delantera albirroja se ganó el respeto y la admiración de la afición nacional.
Balón de Oro
Lamine Yamal, galardonado con el Trofeo Kopa por segundo año seguido
Lamine Yamal fue galardonado este lunes con el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años dentro de la gala del Balón de Oro 2025.
Balón de Oro
Claudia Martínez va por hacer historia
La talentosa Claudia Martínez y el fútbol paraguayo tendrán hoy una jornada memorable en París, Francia en donde desde las 16:00 (hora de Paraguay) se desarrollará la ceremonia del Balón de Oro.
