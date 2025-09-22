Claudia Martínez, entre las mejores del mundo

La paraguaya Claudia Martínez pugnó este lunes por el Trofeo Kopa a la mejor jugadora de menos de 21 años dentro de la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación francesa France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.

El premio fue a parar en las manos de la delantera española Vicky López, del Barcelona, pero la afición nacional se mostró orgullosa de nuestra compatriota, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer de nuestro país en competir por el trofeo.

La jugadora de Olimpia de nuestro país quedó ubicada en la quinta posición de la votación. En la segunda se encuentra la colombiana Linda Caicedo (Real Madrid), en la tercera Wieke Kaptein (Chelsea) y en la cuarta ubicación está Michelle Agyemang (Arsenal).

Claudia Martínez, con solo 17 años, se ganó esta nominación tras demostrar una gran capacidad goleadora conduciendo a la Albirroja Sub 17 al título en el Sudamericano de Colombia. Luego, con la Absoluta, se destacó en la Copa América quebrando un récord al ser la más joven en hacer un triplete, además de quedar como una de las artilleras del torneo.

LA GANADORA. A sus 19 años, Vicky López se convirtió en la primera en ganar un trofeo que fue creado en categoría femenina en esta edición.

La delantera de Barcelona Vicky López celebra el gol conseguido ante el Sevilla durante el partido de la jornada 4 de la Liga F, disputado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en la capital andaluza. EFE/José Manuel Vidal Jose Manuel Vidal/EFE

Vicky López, de 19 años, brilló con luz propia y fue importante en la campaña cuajada por el conjunto azulgrana, que ganó la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, y fue finalista de la Liga de Campeones.

“Lo primero que se me viene a la mente es la familia. Este premio se lo dedico a mi madre, que desde el cielo me está cuidando para ser mejor persona”, aseguró.

López quiso también enviar un mensaje a su club de formación, el Madrid CFF -"en esa etapa que di mis primeros pasos”, pero también “a la selección española desde la sub-17 a la absoluta, y a la Federación de Fútbol de Madrid”.

“Y por supuesto al Barcelona, que me ha apoyado para poder competir en el mejor equipo del mundo con 16 años. Quiero mandar un recuerdo a las pioneras del fútbol femenino. Prometo seguir trabajando con humildad, aún hay mucho por recorrer”, agregó.