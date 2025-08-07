07 ago. 2025
Fútbol Internacional

Claudia Martínez despierta el orgullo nacional

La nominación de la paraguaya Claudia Martínez como mejor jugadora juvenil del mundo generó reacciones.

Agosto 07, 2025 09:39 a. m. • 
Por Redacción D10
Claudia Martínez, promesa del fútbol paraguayo.

Claudia Martínez, delantera paraguaya de la Albirroja y Olimpia, recibió este jueves la nominación al Trofeo Kopa Femenino, premio que se le otorga a los mejores jugadores juveniles del mundo.

La delantera, vital para la consagración de la Albirroja Sub 17 en Colombia y goleadora en la última Copa América absoluta con apenas 17 años, competirá por el prestigioso trofeo en la Gala del Balón de Oro el próximo 22 de setiembre.

Tras conocerse la noticia que llegaba desde Francia, comenzaban las reacciones a nivel local. Uno de los primeros en expresar su alegría fue el Comité Olímpico Paraguayo que destacó el orgullo por la jugadora que también será la estrella en los Juegos Panamericanos de Lima en el 2027.

Olimpia, en tanto, destacó el hecho mencionando que se trata de un orgullo para la institución franjeada y un hito para el fútbol paraguayo, ya que nunca se había dado una nominación parecida en el pasado.

Mientras que la cuenta de la Albirroja tiró “De Paraguay para el mundo entero. Un orgullo, y vamos por todo, Claudinha”, en su posteo en las redes sociales.

Redacción D10
