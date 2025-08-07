Claudia Martínez despierta el orgullo nacional

Claudia Martínez, delantera paraguaya de la Albirroja y Olimpia, recibió este jueves la nominación al Trofeo Kopa Femenino, premio que se le otorga a los mejores jugadores juveniles del mundo.

La delantera, vital para la consagración de la Albirroja Sub 17 en Colombia y goleadora en la última Copa América absoluta con apenas 17 años, competirá por el prestigioso trofeo en la Gala del Balón de Oro el próximo 22 de setiembre.

Tras conocerse la noticia que llegaba desde Francia, comenzaban las reacciones a nivel local. Uno de los primeros en expresar su alegría fue el Comité Olímpico Paraguayo que destacó el orgullo por la jugadora que también será la estrella en los Juegos Panamericanos de Lima en el 2027.

👏🏻🙋🏻‍♀️ ¡ORGULLO NACIONAL! 🇵🇾🌟



⚽️ La futbolista juvenil de la #AlbirrojaFEM Claudia Martínez Ovando, está nominada por el #BallonDor a “Mejor Futbolista Sub 21 del Mundo” gracias a sus grandes actuaciones en los torneos continentales junior.



💪🏻 ¡FELICITACIONES! @Albirroja



— Comité Olímpico Pyo (@coparaguay) August 7, 2025

Olimpia, en tanto, destacó el hecho mencionando que se trata de un orgullo para la institución franjeada y un hito para el fútbol paraguayo, ya que nunca se había dado una nominación parecida en el pasado.

¡𝐃𝐞 𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐨! 🌎🇵🇾



Un orgullo para el Club, un hito en el fútbol paraguayo.



Claudia Martínez fue nominada por @ballondor al Trofeo Kopa Femenino, una distinción que se le otorga a la mejor jugadora Sub-21 del planeta.



— Club Olimpia (@elClubOlimpia) August 7, 2025

Mientras que la cuenta de la Albirroja tiró “De Paraguay para el mundo entero. Un orgullo, y vamos por todo, Claudinha”, en su posteo en las redes sociales.