Chelsea hace los deberes hacia semifinales

Los ‘Blues’ se olvidaron de sus problemas extradeportivos con una abultada victoria ante el Port Vale, colista de League One, y siguen en la pelea por levantar un título esta temporada.

Pese a la ausencia de Enzo Fernández, apartado del equipo por las declaraciones sobre su futuro, el Chelsea no notó la baja del argentino, como era lógico ante un Tercera división, y sentenció la eliminatoria en la primera parte.

Los goles de Jarrel Hato, Joao Pedro y Jordan Lawrence-Gabriel en los primeros 45 minutos dieron paz y tranquilidad a un Stamford Bridge inquieto por la posible salida en verano de su vicecapitán, Enzo, y por el dejarse querer por el Barcelona de Marc Cucurella, otro de sus futbolistas importantes.

En la segunda parte, Tosin Adarabioyo puso el 4-0, Andrey Santos el 5-0 y Estevao redondeó con el 6-0, previo paso por el VAR, y Alejandro Garnacho se apuntó su tanto para el 7-0 y Rosenior aprovechó para dar descanso a algunos de los titulares ante la amplia ventaja en el marcador.

La victoria, pese al humilde rival, da un respiro a Liam Rosenior y le permite confiar en que aún puede ganar un título esta temporada. Con la clasificación a Champions aún en duda y siete jornadas aún por delante en la Premier League, el Chelsea se asegura su puesto en las semifinales de Wembley junto al Manchester City. EFE