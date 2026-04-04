06 abr. 2026
Fútbol Internacional

Chelsea hace los deberes hacia semifinales

El Chelsea hizo con goleada incluida los deberes y se clasificó a semifinales de la FA Cup inglesa de fútbol al eliminar al modesto Port Vale, el equipo de más baja categoría que quedaba vivo en esta competición.

Abril 04, 2026 05:40 p. m. • 
Por Redacción D10
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Jugadores del Chelsea celebran un gol.

Foto: Gentileza

Los ‘Blues’ se olvidaron de sus problemas extradeportivos con una abultada victoria ante el Port Vale, colista de League One, y siguen en la pelea por levantar un título esta temporada.

Pese a la ausencia de Enzo Fernández, apartado del equipo por las declaraciones sobre su futuro, el Chelsea no notó la baja del argentino, como era lógico ante un Tercera división, y sentenció la eliminatoria en la primera parte.

Los goles de Jarrel Hato, Joao Pedro y Jordan Lawrence-Gabriel en los primeros 45 minutos dieron paz y tranquilidad a un Stamford Bridge inquieto por la posible salida en verano de su vicecapitán, Enzo, y por el dejarse querer por el Barcelona de Marc Cucurella, otro de sus futbolistas importantes.

En la segunda parte, Tosin Adarabioyo puso el 4-0, Andrey Santos el 5-0 y Estevao redondeó con el 6-0, previo paso por el VAR, y Alejandro Garnacho se apuntó su tanto para el 7-0 y Rosenior aprovechó para dar descanso a algunos de los titulares ante la amplia ventaja en el marcador.

La victoria, pese al humilde rival, da un respiro a Liam Rosenior y le permite confiar en que aún puede ganar un título esta temporada. Con la clasificación a Champions aún en duda y siete jornadas aún por delante en la Premier League, el Chelsea se asegura su puesto en las semifinales de Wembley junto al Manchester City. EFE

FA Cup Chelsea Fútbol Internacional
Redacción D10
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