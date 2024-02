Cecilio Domínguez, contundente: “No salir campeón es un fracaso”

Cecilio Domínguez, delantero de Cerro Porteño, habló este lunes en conferencia de prensa en la que sentó una postura contundente en caso de que el Azulgrana no logre el título del torneo Apertura 2024 y se quede por quinta vez consecutiva con el segundo puesto.

“No queremos aflojar porque sabemos de la jerarquía de otros equipos que tampoco aflojan, si no ganamos después se alejan los equipos y se hace mucho más complicado, (no salir campeón) es un fracaso y nosotros no queremos el segundo puesto”, comentó el 10 del Ciclón.

“Sin duda que este equipo es muy grande para estar en el segundo puesto, vamos a pelear hasta el final por salir campeón”, reiteró el delantero que no encuentra explicación a la sequía de goles que atraviesan en el campeonato.

“Es difícil de explicar cuando un equipo como nosotros que tenemos mucho futbolísticamente, creamos muchísimas situaciones y no podemos hacer los goles”, remarcó al respecto.

Aseguró que en el torneo empezaron muy bien en los dos primeros partidos, dejando buenas sensaciones, pero después “pasaron cosas” que ellos no pudieron “controlar”, haciendo alusión al partido suspendido contra el 2 de Mayo por violencia en las gradas y que terminó con la resta de tres puntos a Cerro Porteño.

“Sabíamos que ese era el camino, nos enfocamos, hicimos una buena pretemporada, más allá de lo físico, trabajamos mucho en lo psicológico. Después pasaron cosas que nosotros no podemos controlar y (ahora) lo que haga otro equipo dejamos mucho de lado porque tenemos que enfocarnos en nosotros”, sentenció.