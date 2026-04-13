15 abr. 2026
Fútbol Internacional

Carlos González inicia la remontada del Independiente

VIDEO. El delantero paraguayo saltó del banco marcó para el Independiente del Valle que remontó un 2-0 frente al Cuenca.

Abril 13, 2026 07:38 a. m. • 
Por Redacción D10
HFuzLqFWYAATa5L.jpeg

Carlos González está en racha con el Independiente.

Foto: @IDV_EC

El argentino Matías Perelló y el paraguayo Carlos González ocasionaron este domingo la remontada del campeón defensor, Independiente del Valle que, tras ir perdiendo 2-0 ante Deportivo Cuenca ganó por 2-3 para ampliar su liderato en la Liga Pro, con 19 puntos.

Mientras González ingresó en el minuto 56, Perelló lo hizo en el 69 y con sus veloces ataques, asistencias y goles lograron la remontada con los tantos de González, a los 70, de Junior Sornoza, a los 73 y de Juan Riquelme Angulo, a los 76.

El Cuenca se adelantó con anotaciones de Jorge Ordóñez, a los 26 y del argentino Germán Rivero, a los 56 y se creía ganador, pero el técnico del cuadro del Valle, el uruguayo Joaquín Papa efectuó cambios con jugadores que descansaban para el partido de Copa Libertadores del próximo miércoles.

Los ingresos de González, Perelló y del ecuatoriano Angulo fueron determinantes para juntarse con Sornoza, que se perderá el partido del próximo miércoles por la Libertadores contra Universidad Central de Venezuela, por la expulsión ante Rosario Central en la primera fecha del torneo continental.

El Deportivo Cuenca quedó en el quinto puesto, con 11 puntos.

Por su parte, la Universidad Católica derrotó por 0-2 a domicilio del Técnico Universitario con goles del defensor venezolano Jhon Chancellor y del ecuatoriano Byron Palacios, para ubicarse en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 16 unidades, mientras Técnico quedó sexto con 11 puntos.

El Guayaquil City disfrutó de todo el aporte técnico del argentino Damián Díaz para asistir en los goles de Edinson Mero y del uruguayo Pablo González para el primer triunfo de local del City por 2-1 sobre el Macará, que se había puesto en ventaja con anotación del uruguayo Franco Posse.

El Macará descendió al octavo puesto, con 10 unidades, y el Guayaquil City quedó duodécimo, con 9.

El Aucas derrotó por 2-0 a Emelec con goles de Ederson Quiñónez y del goleador del torneo, el boliviano Bruno Miranda, que llegó a seis anotaciones.

El Aucas alcanzó el cuarto lugar, con 12 puntos, y el Emelec continuó entre los últimos de la tabla, con 5 puntos, y también perdió este domingo por expulsión al centrocampista uruguayo Gonzalo Nápoli, a los 6 minutos.

Mientras Barcelona ganó por 2-1 el pasado viernes a Leones del Norte, con destacada actuación del atacante argentino Darío Benedetto, determinante con sus asistencias para que Barcelona alcanzara el tercer lugar, con 15 enteros.

El Delfín derrotó por 1-0 al favorito Liga Deportiva Universitaria de Quito y pasó al séptimo lugar, con 11 puntos y Liga quedó undécimo, con 10 unidades.

Independiente del Valle Carlos González Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Noah Okafor
Fútbol Internacional
El Manchester United desaprovecha su oportunidad
Vaya oportunidad tenía el Manchester United de dar un bocado a la Premier League y vaya cómo la desaprovechó. Pese a tener casi un mes para preparar este partido, el equipo de Michael Carrick perdió en Old Trafford contra el Leeds United en un duelo marcado por los errores de Leny Yoro, el doblete de Noah Okafor y la expulsión de Lisandro Martínez, por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin.
Abril 13, 2026 06:13 p. m.
 · 
Redacción D10
r1595419_1296x729_16-9.jpg
Fútbol Internacional
¿Cuántos años hace que Neymar no juega Copa Sudamericana?
El rival de Recoleta mañana en San Pablo alineará a Neymar, la estrella que vuelve a un torneo Conmebol luego de muchos años.
Abril 13, 2026 04:53 p. m.
 · 
Redacción D10
MARADONA 2_23333455.jpg
Fútbol Internacional
Comienza nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona
Un nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona contra siete trabajadores de la salud comenzará este martes en Buenos Aires, tras la anulación en mayo de 2025 del primero a causa de la destitución de una de las magistradas por su participación en la grabación clandestina de un documental dentro del tribunal.
Abril 13, 2026 02:33 p. m.
 · 
Redacción D10
HFv_RABX0AAs-Uo.jpeg
Fútbol Internacional
Picante dedicatoria de Moreno Martins a Villegas
VIDEO. Marcelo Moreno Martins marcó dos goles en Bolivia y tras el lance no dudó en dedicárselo al DT de la Selección Óscar Villegas.
Abril 13, 2026 10:03 a. m.
 · 
Redacción D10
HFvfPLrXUAABKNn.jpeg
Fútbol Internacional
Corinthians sufre dos expulsiones y firma un empate con sabor a victoria contra Palmeiras
Con nueve jugadores, Corinthians firmó un empate sin goles que tuvo sabor a victoria contra Palmeiras este domingo en el clásico del estado de São Paulo por la undécima fecha del Campeonato Brasileño.
Abril 13, 2026 07:33 a. m.
 · 
Redacción D10
20260412_155400.jpg
Fútbol Internacional
Manchester City aprieta en la Premier League
Manchester City sumó este domingo una victoria importante ante el Chelsea (0-3) que le permite, con el tropiezo del Arsenal, depender de sí mismo para obtener la Premier League.
Abril 12, 2026 03:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más