Ronaldo Martínez encamina el triunfo de Talleres

Ronaldo Martínez se hizo sentir en Talleres, anotando el primer gol de su equipo frente al Deportivo Riesta, en el duelo disputado en el estadio Mario Alberto Kempes y correspondiente a la fecha 12 del Apertura Argentino.
El paraguayo apareció sobre los 10 minutos para aplicar un certero cabezazo tras un centro de Franco Cristaldo. Luego, a los 25’, Augusto Schott se encargó de hacer el 2-0 final en el encuentro.
El Ariete paraguayo de a poco va ganando notoriedad en el equipo cordobés al que arribó esta temporada tras su gran paso por Platense. El ex Cerro Porteño suma 15 presencias, tres goles y dos asistencias por el equipo albiazul.
¡EL PRIMERO FUE DEL GOLEADOR! Ronaldo Martínez metió el cabezazo tras la fallida salida de Arce y abrió el partido para Talleres en el Kempes. pic.twitter.com/D33LnHRnMC— SportsCenter (@SC_ESPN) April 20, 2026