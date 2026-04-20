20 abr. 2026
Fútbol Internacional

Ronaldo Martínez encamina el triunfo de Talleres

VIDEO. El delantero paraguayo volvió al gol y lo hizo en la victoria de su equipo sobre Deportivo Riestra.

Abril 20, 2026 10:44 a. m.
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De cabeza. Martínez anotó uno de los tantos de su equipo.

Foto: @CATalleresdecba

Ronaldo Martínez se hizo sentir en Talleres, anotando el primer gol de su equipo frente al Deportivo Riesta, en el duelo disputado en el estadio Mario Alberto Kempes y correspondiente a la fecha 12 del Apertura Argentino.

El paraguayo apareció sobre los 10 minutos para aplicar un certero cabezazo tras un centro de Franco Cristaldo. Luego, a los 25’, Augusto Schott se encargó de hacer el 2-0 final en el encuentro.

El Ariete paraguayo de a poco va ganando notoriedad en el equipo cordobés al que arribó esta temporada tras su gran paso por Platense. El ex Cerro Porteño suma 15 presencias, tres goles y dos asistencias por el equipo albiazul.

Fútbol Internacional Ronaldo Martínez Talleres
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