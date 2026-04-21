Argüello: “No es fácil hacer eso en la Serie A”

El empresario César Argüello fue entrevistado este martes en Fútbol a lo Grande y se refirió a lo que viene haciendo Isidro Pitta en el Bragantino de Brasil. El agente destacó que hacer un triplete en la Primera División brasileña no es cosa de todos los días.

“No es fácil hacer eso en la Serie A de Brasil. Por más que (Remo) no sea un equipo renombrado, por algo está en la Serie A y no es fácil hacer tres goles en un partido. Está en racha Isidro y es importantísimo para un delantero, por la confianza”, expresó el agente en la 1080 AM.

Argüello comentó que Pitta había tenido una lesión el año pasado y volvió para las últimas fechas del campeonato brasileño. Sin embargo, en la pretemporada de este 2026, sufrió otra lesión esta vez en el tobillo que lo marginó de varios encuentros. Pese a eso, el “Vikingo” no bajó los brazos e hizo todo ese proceso de recuperación pensando en la Selección Paraguaya.

“Él estuvo trabajando siempre mirando a la Selección. Estuvo haciendo ese proceso, se recuperó bien y está volviendo al ritmo y los goles”, destacó el agente.