21 abr. 2026
Fútbol Internacional

Argüello: “No es fácil hacer eso en la Serie A”

César Argüello, representante de Isidro Pitta, alabó el momento que tiene el ariete y su reciente triplete en el fútbol brasileño.

Abril 21, 2026 01:07 p. m. • 
Por Redacción D10
HGWO7UJWUAAhKoJ.jpeg

Pitta marcó tres goles en el último partido de su equipo en el Brasileirão.

Foto: @RedBullBraga

El empresario César Argüello fue entrevistado este martes en Fútbol a lo Grande y se refirió a lo que viene haciendo Isidro Pitta en el Bragantino de Brasil. El agente destacó que hacer un triplete en la Primera División brasileña no es cosa de todos los días.

“No es fácil hacer eso en la Serie A de Brasil. Por más que (Remo) no sea un equipo renombrado, por algo está en la Serie A y no es fácil hacer tres goles en un partido. Está en racha Isidro y es importantísimo para un delantero, por la confianza”, expresó el agente en la 1080 AM.

Argüello comentó que Pitta había tenido una lesión el año pasado y volvió para las últimas fechas del campeonato brasileño. Sin embargo, en la pretemporada de este 2026, sufrió otra lesión esta vez en el tobillo que lo marginó de varios encuentros. Pese a eso, el “Vikingo” no bajó los brazos e hizo todo ese proceso de recuperación pensando en la Selección Paraguaya.

“Él estuvo trabajando siempre mirando a la Selección. Estuvo haciendo ese proceso, se recuperó bien y está volviendo al ritmo y los goles”, destacó el agente.

Isidro Pitta Bragantino Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HGTdXxXWwAM8XFr.jpeg
Fútbol Internacional
Triplete de Isidro Pitta en Brasil
VIDEO. Lo de Isidro Pitta en el Bragantino es para seguir de cerca. El ariete sigue en racha y marcó est e domingo un triplete para su equipo.
Abril 19, 2026 08:27 p. m.
 · 
Redacción D10
HGTZ5zzbAAASC4p.jpeg
Fútbol Internacional
Boca Juniors se queda con el clásico argentino
Con un tanto de penal del mundialista centrocampista Leandro Paredes sobre el final del primer tiempo, Boca Juniors se impuso este domingo por 0-1 a River Plate en la edición 266 del superclásico argentino, válido por la jornada 15 del Torneo Apertura.
Abril 19, 2026 08:06 p. m.
 · 
Redacción D10
omar alderete.jpg
Fútbol Internacional
Fin de semana de pesadilla para los albirrojos
Saldo negativo está dejando el paso del fin de semana para los seleccionados nacionales, con las lesiones de Diego Gómez, Omar Alderete, Miguel Almirón, entre otros.
Abril 19, 2026 04:04 p. m.
 · 
Redacción D10
cristiano ronaldo.jpg
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo llega a los 969 goles en su carrera
Cristiano Ronaldo abrió el camino de la goleada del Al Nassr ante el Al Wasl (0-4) con su diana 969, que le sitúa a 31 de las mil en su carrera.
Abril 19, 2026 03:02 p. m.
 · 
Redacción D10
bayern múnich
Fútbol Internacional
Bayern Múnich golea y logra su trigésimo quinta liga
Bayern Múnich, tan superior como irrebatible para remontar con dos goles en un minuto y 33 segundos, ampliar su diferencia después y culminar su trigésimo quinta Bundesliga (4-2).
Abril 19, 2026 02:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Erling Haaland
Fútbol Internacional
Haaland acerca al City al título
El Manchester City venció a 2-1 al Arsenal y pone de cara el título de la Premier al equipo del español Pep Guardiola.
Abril 19, 2026 02:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más