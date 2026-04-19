19 abr. 2026
Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo llega a los 969 goles en su carrera

Cristiano Ronaldo abrió el camino de la goleada del Al Nassr ante el Al Wasl (0-4) con su diana 969, que le sitúa a 31 de las mil en su carrera.

Abril 19, 2026 03:02 p. m. • 
Por Redacción D10
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Cristiano Ronaldo celebra un gol del Nassr.

Foto: Gentileza

El portugués Cristiano Ronaldo abrió el camino de la goleada del Al Nassr ante el Al Wasl (0-4) con su diana 969, que le sitúa a 31 de las mil en su carrera, y su equipo avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2.

El vigésimo sexto gol del exjugador del Real Madrid en lo que va de temporada llegó a los once minutos, cuando desde el punto de penalti llevó a la red un centro desde la derecha de Nawaf Boushal.

A partir de ese momento el Al Nassr se mostró superior a su rival. Íñigo Martínez hizo el segundo, en el minuto 24, a pase de Joao Felix, que también asistió a Abdulelah Al Amri, dos más tarde, que sentenció el partido.

El cuarto tanto que selló la goleada visitante lo firmó el senegalés Sadio Mané a pase de Abdullah El Hamdan.

El Al Nassr alcanzó así las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2 y jugará contra el ganador del choque entre el Al Ahli Doha y el Al Hussein. EFE

Fútbol Internacional Cristiano Ronaldo Al Nassr
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