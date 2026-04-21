21 abr. 2026
Fútbol Internacional

El Wolverhampton desciende al Championship

El empate a cero entre el Crystal Palace y el West Ham United confirmó el descenso del Wolverhampton Wanderers al Championship (Segunda división inglesa) tras ocho temporadas en la élite.

Abril 21, 2026 09:54 a. m. • 
Por Redacción D10
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El equipo de Enso González decendió en Inglaterra.

Foto: @Wolves

Los ‘Wolves’, que han estado en descenso desde la primera jornada y apenas han sumado 17 puntos en 33 jornadas, estaban condenados al descenso desde hace muchas semanas, pero lo han ido retrasando gracias a un par de triunfos logrados entre febrero y marzo frente a Liverpool y Aston Villa.

El equipo que dirige Rob Edwards vuelve al Championship por primera vez desde la temporada 2017-2018 y después de ocho temporadas en la Premier League en las que incluso llegaron a disputar la Europa League en la 2019-2020, alcanzando los cuartos de final donde fueron eliminados por el Sevilla.

Esta misma semana también puede confirmarse el descenso del Burnley, si no gana en Turf Moor al Manchester City, mientras que la última plaza se la disputarán el Tottenham Hotspur, que en estos momentos es antepenúltimo, el West Ham, el Nottingham Forest y el Leeds United, que es el que parte con ventaja al estar a ocho puntos de los ‘Spurs’ con quince en juego.

Fútbol Internacional Wolfsburgo
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