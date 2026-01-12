Cancelo ya está en Barcelona para pasar la revisión médica

El lateral portugués Joao Cancelo aterrizó en la capital catalana para pasar la revisión médica y firmar un contrato hasta final de la temporada con el Barcelona, al que llega cedido por el Al-Hilal saudí.

Cancelo, de 31 años, dijo que está “muy contento” por regresar al conjunto azulgrana, donde ya jugó como cedido por el Manchester City el curso 2023-24, y al que vuelve ahora para cubrir la baja de larga duración del central danés Andreas Christensen.

El internacional luso pasará esta tarde reconocimiento médico y el martes será presentado como nuevo jugador del Barça, tras firmar su nuevo contrato en las oficinas del club. EFE