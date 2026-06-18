Canadá vs. Catar: Paso a paso

Tras aficionados, un árbitro somalí y el centrocampista ghanés Thomas Partey, otro caso de rechazo de visado para un ciudadano africano altera el Mundial 2026: el marfileño Elye Wahi no podrá viajar a Canadá para enfrentarse el sábado a Alemania.
Panamá rozó la victoria, dominó durante muchos minutos, perdonó en sus mejores ocasiones y acabó castigada en el tiempo añadido por Ghana, que venció por 1-0 con un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 94, en el estreno de ambas selecciones en el grupo L del Mundial 2026.