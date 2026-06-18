18 jun. 2026
Copa del Mundo

Canadá vs. Catar: Paso a paso

Canadá y Catar esperan sumar de a tres este día en el estadio BC Place Vancouver, por el Grupo B de la Copa del Mundo.

Junio 18, 2026 05:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Canadá vs. Catar

Mundial FIFA 2026 Canadá Qatar
Redacción D10
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