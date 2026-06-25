Curazao vs. Costa de Marfil: Paso a paso

La selección de México derrotó este miércoles por 0-3 a la República Checa para clasificarse con rodaje perfecto (la primera vez en sus 18 participaciones mundialistas) y con la portería imbatida a la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026 y, de paso, dejó eliminados a los europeos.
Por dos ocasiones por detrás en el marcador, la segunda con un golazo de Isidor, Marruecos debió reponerse en una trepidante primera parte, dirigido por el despliegue de Hakimi, que lideró un empate ante Haití que transformó Rahimi en victoria desde el minuto 78 en adelante para ser ‘sólo’ segunda del grupo C (4-2).
Bosnia y Herzegovina, con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y otro de Sultan Al-Brake en propia puerta, ganó este miércoles a Catar, que recortó distancias por medio de Hassan Alhaydos y quedó eliminada, y sueña con el pase a dieciseisavos de final como una de las mejores terceras del campeonato.
Suiza le amargó la fiesta a Canadá en Vancouver, venció por 2-1 al anfitrión y se apropió del primer puesto del Grupo B en una tarde que empezó con aroma de celebración canadiense y terminó convertida en una advertencia para el equipo de Jesse Marsch, superado durante muchos minutos por la velocidad, la precisión y la contundencia helvética.