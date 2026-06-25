25 jun. 2026
Copa del Mundo

Curazao vs. Costa de Marfil: Paso a paso

Curazao se mide con Costa de Marfil en la fecha final del Grupo E de la Copa del Mundo.

Junio 25, 2026 04:00 p. m. • 
Por Redacción D10
17.00 Curazao - Costa de Marfil.png

Mundial FIFA 2026 Curazao Costa de Marfil
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sudáfrica Corea del Sur
Copa del Mundo
Sudáfrica pasa de la fase de grupos por primera vez
La selección de Sudáfrica derrotó este miércoles por 1-0 a Corea del Sur para pasar más allá de la fase de grupos de un Mundial por primera vez en su historia, al colocarse segunda del grupo A.
Junio 25, 2026 08:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Chequia México
Copa del Mundo
México accede a dieciseisavos con pleno de victorias
La selección de México derrotó este miércoles por 0-3 a la República Checa para clasificarse con rodaje perfecto (la primera vez en sus 18 participaciones mundialistas) y con la portería imbatida a la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026 y, de paso, dejó eliminados a los europeos.
Junio 25, 2026 08:43 a. m.
 · 
Redacción D10
marruecos v Haití
Copa del Mundo
Marruecos remonta pero avanza como segundo
Por dos ocasiones por detrás en el marcador, la segunda con un golazo de Isidor, Marruecos debió reponerse en una trepidante primera parte, dirigido por el despliegue de Hakimi, que lideró un empate ante Haití que transformó Rahimi en victoria desde el minuto 78 en adelante para ser ‘sólo’ segunda del grupo C (4-2).
Junio 25, 2026 08:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Bosnia Herzegovina Qatar
Copa del Mundo
Bosnia elimina a Catar y se aferra al sueño de los dieciseisavos
Bosnia y Herzegovina, con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y otro de Sultan Al-Brake en propia puerta, ganó este miércoles a Catar, que recortó distancias por medio de Hassan Alhaydos y quedó eliminada, y sueña con el pase a dieciseisavos de final como una de las mejores terceras del campeonato.
Junio 25, 2026 08:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Suiza Canada
Copa del Mundo
Suiza le amarga la fiesta a Canadá
Suiza le amargó la fiesta a Canadá en Vancouver, venció por 2-1 al anfitrión y se apropió del primer puesto del Grupo B en una tarde que empezó con aroma de celebración canadiense y terminó convertida en una advertencia para el equipo de Jesse Marsch, superado durante muchos minutos por la velocidad, la precisión y la contundencia helvética.
Junio 25, 2026 08:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Australia Training And Training - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
¿A qué paraguayo teme el entrenador de Australia?
Tony Popovic, entrenador de la selección de Australia, se refirió a Paraguay en la previa del enfrentamiento de mañana. ¿Qué dijo?
Junio 24, 2026 09:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más