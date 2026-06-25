25 jun. 2026
Copa del Mundo

El Grupo F define a sus clasificados

Países Bajos, Japón y Suecia buscan asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Junio 25, 2026 09:30 a. m. • 
Por Redacción D10
Países Bajos Japón

Países Bajos lidera el grupo por mejor saldo de goles.

Foto: AFP

La definición del Grupo F se vivirá en una jornada unificada, donde Países Bajos y Japón lideran con 4 puntos, seguidos de cerca por Suecia con 3 unidades.

El duelo estelar que capturará todas las miradas será el choque directo entre Japón y Suecia en el imponente Dallas Stadium, programado para arrancar a las 20:00. El arbitraje estará a cargo del experimentado juez César Arturo Ramos (México).

En simultáneo, el Kansas City Stadium albergará el crucial enfrentamiento entre la ya eliminada escuadra de Túnez y Países Bajos. El combinado de la “Naranja Mecánica” parte como el gran favorito para asegurar la cima del sector con un triunfo, mientras que las “Águilas de Cartago” intentarán despedirse del torneo con honor dando el batacazo de la jornada en el Mundial de Norteamérica.

Mundial FIFA 2026 Países Bajos Suecia Japón Túnez
Redacción D10
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