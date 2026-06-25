El Grupo F define a sus clasificados

La definición del Grupo F se vivirá en una jornada unificada, donde Países Bajos y Japón lideran con 4 puntos, seguidos de cerca por Suecia con 3 unidades.

El duelo estelar que capturará todas las miradas será el choque directo entre Japón y Suecia en el imponente Dallas Stadium, programado para arrancar a las 20:00. El arbitraje estará a cargo del experimentado juez César Arturo Ramos (México).

En simultáneo, el Kansas City Stadium albergará el crucial enfrentamiento entre la ya eliminada escuadra de Túnez y Países Bajos. El combinado de la “Naranja Mecánica” parte como el gran favorito para asegurar la cima del sector con un triunfo, mientras que las “Águilas de Cartago” intentarán despedirse del torneo con honor dando el batacazo de la jornada en el Mundial de Norteamérica.